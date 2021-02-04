Volkan Demirel'den derbi öncesi flaş açıklamalar

Yıllarca Fenerbahçe formasını giyen ve takım kaptanlığı yapan Volkan Demirel, FB TV'de kariyeri ve derbi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"SÜLALEMDE BİR TANE BEŞİKTAŞLI VAR"

Yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe için her şeyi yaptım. Yanlışım ve hatalarım olmuştur. Şimdi izlediğimde ben de 'Neden yaptım?' diyorum. Ben çocukluktan Fenerbahçeliyim. Sülalemde sadece bir tane Beşiktaşlı var. İnşallah hocalık hayatımda da Fenerbahçe'ye katkı vereceğim.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİ"

Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray'dır. Bunu dünya söylüyor.

"BU DERBİ BAYRAMIMIZDIR"

Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. benzin almaya gidiyorsun, 'Volkancım derbi ne olacak?' diyor. Bu bile bir baskı. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm.

"BU YILKİ İNANCIMIZ FARKLI"

Tüm Fenerbahçeliler inansın, güvensin. Bu yılki inancımız çok daha farklı. İnşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız.

"HAFTA SONU BAYRAM OLACAK"

Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacaktır, tüm Fenerbahçeliler hazır olsun.