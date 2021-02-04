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Volkan Demirel'den derbi öncesi flaş açıklamalar

04.02.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Volkan Demirel'den derbi öncesi flaş açıklamalar

Fenerbahçe formasıyla uzun yılar Kadıköy'de derbi mağlubiyeti görmeyen Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda antrenör olarak yoluna devam ediyor. Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Yıllarca Fenerbahçe formasını giyen ve takım kaptanlığı yapan Volkan Demirel, FB TV'de kariyeri ve derbi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"SÜLALEMDE BİR TANE BEŞİKTAŞLI VAR"

Yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe için her şeyi yaptım. Yanlışım ve hatalarım olmuştur. Şimdi izlediğimde ben de 'Neden yaptım?' diyorum. Ben çocukluktan Fenerbahçeliyim. Sülalemde sadece bir tane Beşiktaşlı var. İnşallah hocalık hayatımda da Fenerbahçe'ye katkı vereceğim.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİ"

Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray'dır. Bunu dünya söylüyor.

"BU DERBİ BAYRAMIMIZDIR"

Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. benzin almaya gidiyorsun, 'Volkancım derbi ne olacak?' diyor. Bu bile bir baskı. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm.

"BU YILKİ İNANCIMIZ FARKLI"

Tüm Fenerbahçeliler inansın, güvensin. Bu yılki inancımız çok daha farklı. İnşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız.

"HAFTA SONU BAYRAM OLACAK"

Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacaktır, tüm Fenerbahçeliler hazır olsun.

"11 ADAM TOPLASAK YENERİZ"

Derbilere rahat hazırlanırdım. Fenerbahçe'ye imza attığımda Galatasaray'ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, 'Burada derbileri kazanırız.' Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız.

"KAZANACAĞIMIZA İNANIRDIM"

Derbide yenilmeme serimin hesabını tutmadım, bana söylediler. Baktım ki devam ediyor. Bu inanmaktan geçiyor. Kendi evimizde derbiyi kazanacağımıza inanıyordum, en kötü kaybetmeyeceğimize inanıyordum.

"20,50 SENEDE BİR OLUR"

Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız.

"MELO'YU İYİ ANALİZ ETTİM"

Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm.

"GARRY RODRIGUES'LE KONUŞMASI"

Garry Rodrigues'in kaçırdığı bir pozisyonda top ayağıma çarptı, "Şanslıyım" dedim. "Ben buradayım" demedim. Gazeteler farklı yazdı. Beni ukala olarak tanırlar ama ukala değilimdir. Çok duygusalımdır.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"

Yurt içi ve yurt dışından çok teklif aldım . Beşiktaş'tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim. Fenerbahçe'ye karşı rakip olsam 'Ben oynamam' derdim. Futbolu bırakırken de teklifler geldi, Fenerbahçe'ye rakip olacağım için bırakma kararı aldım. Hocamız, yanında olmamı istedi.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAĞIZ"

Türkiye'de Fenerbahçe gibi bir kulüp yok. Yine hep beraber sezon sonu şampiyonluk kutlayacağız.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kardeşim iyi olan kazansın.. ama kaybeden de Kadıköy'de Otobüsün önüne oturupta Millete Eziyet vermesin. Memleketin bir sürü derdi var zaten REZİLLİGİN ÂLEMİ YOK!
Takım
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