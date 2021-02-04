Volkan Demirel'den derbi öncesi flaş açıklamalar

Yıllarca Fenerbahçe formasını giyen ve takım kaptanlığı yapan Volkan Demirel, FB TV'de kariyeri ve derbi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Yaşadığım her şey için çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe için her şeyi yaptım. Yanlışım ve hatalarım olmuştur. Şimdi izlediğimde ben de 'Neden yaptım?' diyorum. Ben çocukluktan Fenerbahçeliyim. Sülalemde sadece bir tane Beşiktaşlı var. İnşallah hocalık hayatımda da Fenerbahçe'ye katkı vereceğim.
Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray'dır. Bunu dünya söylüyor.
Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. benzin almaya gidiyorsun, 'Volkancım derbi ne olacak?' diyor. Bu bile bir baskı. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm.
Tüm Fenerbahçeliler inansın, güvensin. Bu yılki inancımız çok daha farklı. İnşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız.
Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacaktır, tüm Fenerbahçeliler hazır olsun.
Derbilere rahat hazırlanırdım. Fenerbahçe'ye imza attığımda Galatasaray'ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, 'Burada derbileri kazanırız.' Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız.
Derbide yenilmeme serimin hesabını tutmadım, bana söylediler. Baktım ki devam ediyor. Bu inanmaktan geçiyor. Kendi evimizde derbiyi kazanacağımıza inanıyordum, en kötü kaybetmeyeceğimize inanıyordum.
Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız.
Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm.
Garry Rodrigues'in kaçırdığı bir pozisyonda top ayağıma çarptı, "Şanslıyım" dedim. "Ben buradayım" demedim. Gazeteler farklı yazdı. Beni ukala olarak tanırlar ama ukala değilimdir. Çok duygusalımdır.
Yurt içi ve yurt dışından çok teklif aldım . Beşiktaş'tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim. Fenerbahçe'ye karşı rakip olsam 'Ben oynamam' derdim. Futbolu bırakırken de teklifler geldi, Fenerbahçe'ye rakip olacağım için bırakma kararı aldım. Hocamız, yanında olmamı istedi.
Türkiye'de Fenerbahçe gibi bir kulüp yok. Yine hep beraber sezon sonu şampiyonluk kutlayacağız.
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