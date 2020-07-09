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Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel'e duygusal mesaj

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü kutladı.

Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel'e duygusal mesaj

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda...Seneler geçti, zaman aktı ve beraberce o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın. Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz her şey için teşekkür ederim . İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü hep beraber nice senelere" ifadelerine yer verdi.

yaafa

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Volkan Demirel'in duygusal paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Kısa süre içinde gündem olan bu paylaşım çok konuşuldu. Takipçileri tarafından çok beğenilen paylaşımı beğeni rekoru kırdı.


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