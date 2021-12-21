Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Güzel ve duygulu bir maç olacak

Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Volkan Demirel için düzenlenen imza töreninde, "Bugün Türk futbolu için çok önemli bir gün. Kendisiyle 2.5 yıl sözleşme imzaladık. Çok uzun yıllar Türk futboluna üst düzey hizmet etmiş bir spor insanı. Eminim yeni kariyerinde çok başarılı olacaktır" dedi.

İmza töreninde konuşan Volkan Demirel ise, ""Serkan kardeşim gibi. Kardeşimle arkadaşlar ve uzun zamandır kendisini tanıyorum. Burada çalışma fırsatı bulduğum için başkan Süleyman Hurma'ya, Serkan kardeşime teşekkür ediyorum. 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Başkana bir söz verdim. Bu sözü yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Çok önemli bir takıma geldim. Her kulübe hakimim ve her kulüple ilgili biraz bilgim vardı. Bir program sonrası telefonda konuşmamız oldu. Güzel bir ilişkiyle bu yolculuğa adım attık. Kendi adıma söz veriyorum. En iyi şekilde beraberce bir yola çıktık ve inşallah bu yolculuk güzel bitecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile yarın oynayacakları lig maçı için Volkan Demirel, "Şu an doğru zaman ve doğru yerdeyim. Ona inanıyorum. Yurt dışı hedefim de var. Ama sırasıyla. Şu anda doğru zamanda bu yola başladım. Yarın güzel ve duygulu bir maç olacak. En iyi şekilde çıkıp elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Anlaştığım süre zarfında zaten Karagümrük'ü çalıştık ve ilk maçta meyvesini aldık. Güzel bir şekilde hazır olarak çıkıp maçımız oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Eski teknik direktör Farioli'ye teşekkür eden Volkan Demirel, "Hikayesi olan bir takım bırakmış. Dışarıdan bakınca kaliteli oyunculardan oluşan bir takım olduğunu görüyordum ancak içeri girince daha iyi olduğunu gördüm. Teknik direktörlüğüm boyunca elimden geldiği kadar aynı ekiple yola devam etmek istiyorum. Ekip işine çok inanıyorum" dedi.

VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINDA NELER HİSSETTİ?

İlk maçına çıkarken ki duyguları için ise Volkan Demirel, "İlk maçıma çıkmadan önce, hani bir kıza aşık olursunuz ve hep onu düşünürsünüz ya... İşte onun gibi bir heyecan vardı içimde" ifadelerini kullandı.

"GOLÜ CANER'IN ATMASI DAHA MOTİVE EDİCİ"

Göztepe maçında galibiyet golünü atan eski takım arkadaşı Caner Erkin için ise Volkan Demirel, "Caner’i eskiden beri tanıyorum. Şu an Caner’in daha olgun olduğu dönem. Geldiğim günden beri konuşuyoruz. O maçta da golü atarak ‘Hoş geldin’ demesi hoşuma gitti. Başkası atsa da sevinirdim ama onun atması ikimiz için de motive edici oldu" açıklamasını yaptı.

"BEN DUYGULARIYLA YAŞAYAN BİR İNSANIM"

Teknik direktörlük hedefleriyle ilgil olarak ise Volkan Demirel şöyle konuştu, "Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Duygunuz varsa eğer, başarı varsa gelecektir. İlk önceki hedefim oyuncularla o ilişkiyi başarmak. Çok hocayla çalıştım. Zico'yla çalıştım mesela. Zico'yu babam gibi görüyordum. Zico'yla çok teknik taktik çalışmadık. Ama öyle bir şefkat ve sevgi verdi ki sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapıyorduk. En başarılı dönemimiz o dönemdi. Teknik taktiğe, düşünceye açığım. Ancak onlar bir yere kadar. Son zamanlarda futbolda eski karakterlerin olmadığını görüyoruz. Z kuşağı geliyor. Ama ben yaşadığım duyguları oyunculara aktarmaya çalışıyorum. Daha çok oyuncu, dokunma odaklı bir teknik direktörlük yaratacağımı düşünüyorum."

