Volkan Demirel'den Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklama! ''Maçta oynarsam aynı performansı sergilerim"

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Volkan Demirel şimdilerde yorumculuk yapıyor. Hafta sonu oynanacak dev derbi için Asist Analiz'de konuşan Demirel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"AYNI PERFORMANSI SERGİLERİM"

Futbolu bırakmasına rağmen oynaması halinde aynı performansı sergileyeceğini söyleyen Demirel, "Hafta sonu derbiye çıkayım, yine aynı performansı sergilerim." dedi.

"3-4 GÜN ANTRENMAN YAPAYIM ,OYNARIM"

Biraz kilo aldığını itiraf eden Demirel, "Biraz kilo aldım tamam ama 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım." ifadelerini kullandı.