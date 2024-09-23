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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye çok ağır Galatasaray eleştirisi! ''Maçtan çıkmak istedim, kızım istemedi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 19:12
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Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan fakat şu an kariyerine yorumcu olarak devam eden Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinin ardından flaş bir açıklamada bulundu.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye çok ağır Galatasaray eleştirisi! ''Maçtan çıkmak istedim, kızım istemedi"

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a mağlubiyetini değerlendirdi.

"BİR GÜN FENERBAHÇE'YE GELECEĞİM"

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"Hep söyleniyor Volkan hoca ekibe girse diye, benim böyle bir düşüncem yok. Ben zaten Fenerbahçe'ye bir gün geleceğim. İnşallah aklımdaki Fenerbahçe'yi, kafamdaki Fenerbahçe'yi en azından o duyguyu vermeye çalışacağım. Bu resimlerle, sosyal medyayla, eski maçların görüntüleriyle anlatılmaz. Yaşamadan hiçbir şey anlatamazsınız, yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur."

"GALATASARAY'A YENİLMEK ARTIK NORMALLEŞMİŞ"

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Geçin Volkan Demirel'i. Futbolcular dahil herkesin geçmişi anlatması lazım. Videolarla, sosyal medyalarla anlatılmaz. Yaşamadan anlatılmaz. Yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur. Dünkü maça geleceğim, ben gerçekten çok üzüldüm. Galatasaray'a yenilmek artık normalleşmiş. Ben bunu kaldıramam.. Tamam ben buradayım, teknik adamlık yapıyorum. Fenerbahçe'ye karşı müdahale etsem elimden geleni yaparım yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe yenilmiş. Üzülen var mıdır? Taraftardan başka üzülen var mıdır, bilmiyorum. Maçtan erken çıkmak istedim. Kızım dedi ki 'Baba ben çıkmak istemiyorum'.. Ona bir şey de diyemedim." şeklinde konuştu.

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Volkan Demirel fenerbahçe galatasaray
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