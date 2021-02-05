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Volkan Demirel'den Galatasaray'a gönderme: Galatasaray'a başka goller attım!

05.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Volkan Demirel'den Galatasaray'a gönderme: Galatasaray'a başka goller attım!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Volkan Demirel'den son dakika açıklaması geldi! Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Selçuk Şahin'in Galatasaray'a attığı gol ekranlara gelirken "Ben Galatasaray'a saha dışında çok gol attım" dedi.

Dün akşam Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Volkan Demirel'den bir son dakika açıklaması daha geldi. Volkan Demirel, canlı yayında Galatasaray'a gönderme yaparak, "Hep diyorum ya Galatasaray maçları bayram diye keşke taraftarımız da tribünde olsa bu bayramı yaşasa ben sahada gol atmadım ama başka türlü goller atıyordum Galatasaray'a..." dedi.

VOLKAN DEMİREL'DEN GÖNDERME: BEN GALATASARAY'A ÇOK GOL ATTIM!

Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Auirelio Fenerbahçe TV'de derbiye özel açıklamalarda bulundu. Selçuk Şahin'in Galatasaray'a attığı gollerden bahsederken araya giren Volkan Demirel, "Ben Galatasaray'a başka goller attım." dedi. Volkan Demirel ayrıca Roberto Mancini'ye yapılan nazire hakkında da uzun yıllar sonra yeniden konuştu.

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İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Ben derbide hiç gol atmadım, başka türlü goller attım ben. Mancini bir ara sürekli kağıt gönderiyordu. Biz de şampiyon olunca kağıt dolaştırdık. Çok güzel anlardı. Karagümrük maçıydı. Selçuk oyuna girdi en son bana getirdi, Şampiyon Fenerbahçe yazısını gösterdim. Keşke bu maç seyircili olsaydı, seyircimizin de bizimle birlikte olmasını isterdik dün akşam dediğim gibi keşke bu bayramı onlar da sahalarında izleseydi."

VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE FORMASI HERKESE NASİP OLMAZ!

Fenerbahçe forması herkese nasip olmaz, Fenerbahçelilik başka bir şey. Tribünde giydiğin forma bile başka bir şeydir. Zor süreçlerden geçtik, Fenerbahçe formasıyla üzülmek de güzel. Yaşanmışlıklar her zaman tecrübe olarak geri döner. Biz Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil ettik.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
volkan bence terbiye sınırını aşmışsın ,tüm gs lilerden özür dile ,ne demek başka goller atmışım, bu laf kavgada denmez
Böyle açıklamalara gerek yok, ortamı germeyin.
zuhahaha aferin be Selçuk helal
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