Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Sarı-Kırmızılılar olurken karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel'in açıklamaları dikkat çekti.

Now Spor ekranlarında yorumlarda bulunan Volkan Demirel, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Leroy Sane için sert eleştiriler yaptı.

"SÜPER LİG'E UYGUN DEĞİL"

"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa."

"BEN O ALANI VERMEM ONA"

"Ben topla bir şeyler yapabiliyorum' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona."

"ALAN BULAMAZSA ZOR"

"Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda."