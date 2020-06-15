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Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 08:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız kaleci Muslera'nın Rizespor maçında ayağı kırılması sonrası, Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Volkan Demirel sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe’de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, Çaykur Rizespor maçında ayağında iki kırık oluşan Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’yı unutmadı. Demirel, Muslera için sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun kardeşim" dedi.

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