Volkan Demirel'den ters köşe! Süper Lig'e dönüyor ama yeni takımı Fenerbahçe değil

Volkan Demirel'in yeni takımı belli oluyor. Son olarak Bodrum FK'yi çalıştıran teknik adamın Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı öğrenilirken; adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Demirel'in başka bir takıma imza atacağı iddia edildi.

VOLKAN DEMİREL'İN ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel, Domenico Tedesco'nun ayrılık ihtimali dillendirilirken aday listesinde yer alıyordu.

KAYSERİSPOR'UN BAŞINA MI GEÇEECEK?

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayışları için çalışmalarına hız veren Kayserispor'da Volkan Demirel'in ismi masaya geldi. Yerel basına göre, Demirel Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendi ve yönetime önerildi.

SON OLARAK BODRUMSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan Volkan Demirel, takımın başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 0.77 puan ortalaması yakalamıştı.