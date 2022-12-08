Volkan Demirel'den transfer müjdesi! Açıklamaları duyan taraftarlar mutlu oldu

Atakaş Hatayaspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Volkan Demirel, "Yarın bir tane oyuncuyu açıklamayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 1-2 oyuncu alabiliriz. Kadrodan gerçekten çok memnunum ancak ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." dedi.

"BREZİLYA'NIN FİNAL OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Demirel, "Dünya Kupası'nda Fransa-İngiltere eşleşmesinin kazananı ile Brezilya'nın final oynayacağını düşünüyorum. Kazanan da fiziksel güçlerinden ötürü İngiltere yada Fransa olacaktır." diyerek favorisini takımını açıkladı.



