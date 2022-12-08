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Volkan Demirel'den transfer müjdesi! Açıklamaları duyan taraftarlar mutlu oldu

08.12.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel transferler planlamasına dair itiraflarda bulundu. Hatayspor taraftarını heyecanlandıracak ifadeler kullanan Demirel, yarın bir tane oyuncuyu açıklayacaklarını ifade etti.

Volkan Demirel'den transfer müjdesi! Açıklamaları duyan taraftarlar mutlu oldu

Atakaş Hatayaspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

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Volkan Demirel, "Yarın bir tane oyuncuyu açıklamayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 1-2 oyuncu alabiliriz. Kadrodan gerçekten çok memnunum ancak ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." dedi.

"BREZİLYA'NIN FİNAL OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

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Demirel, "Dünya Kupası'nda Fransa-İngiltere eşleşmesinin kazananı ile Brezilya'nın final oynayacağını düşünüyorum. Kazanan da fiziksel güçlerinden ötürü İngiltere yada Fransa olacaktır." diyerek favorisini takımını açıkladı.


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Hatayspor Volkan Demirel

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