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Volkan Demirel'den Vitor Pereira eleştirisi

13.09.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından Vitor Pereira'ya eleştirilerde bulundu. Diğer yandan Demirel yeni transferleri hakkında da konuştu. İşte Demirel'in yorumları

Volkan Demirel'den Vitor Pereira eleştirisi

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini bırakmasının ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Altay Bayındır'ın penaltı pozisyonuna değinen Volkan Demirel, yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha hakkında da konuştu. Öte yandan Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın oyuncu değişikliklerini de eleştirdi.

ROSSI SÖZLERİ

Diego Rossi'nin performansıyla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Fenerbahçe'de kısa paslarla oynamayı bilen oyuncular olmalı, yeni transferler ritim bulmalı. Rossi MLS'te iyi günler geçirmiş ama burada yakın temas var, teknik oyuncularda problem yaratıyor" ifadelerini kullandı.

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PENALTI YORUMU

Altay Bayındır'ın penaltı pozisyonuna da değinen Volkan Demirel, "Bazen güven başınıza iş açabilir. Kendine güveni sonrası yaptığı bir hata diyebilirim. Hata sonrası verilen penaltı da doğru" şeklinde konuştu.

"SIKIŞAN OYUNDA ÇARE BULAMIYOR"

Fenerbahçe'nin sıkışan oyunu açamadığını dile getiren Volkan Demirel, "İlk 3 haftaya baktığımız zaman üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin iyi olmadığını gördük, Sivasspor karşısında da benzer bir durum vardı. Fenerbahçe üç haftada Adana Demirspor'u 1-0 yendi, Antalya maçında Antalya kaçırıyor, dönüp gol yapıyorsun. Sıkışan oyunda Fenerbahçe çare arıyor ama çare bulamıyor. Burada adam eksilten, çare bulacak futbolcular gerekiyor. Fenerbahçe için 1-1'lik skor üzüntü verici, moral bozucu" dedi.

VITOR PEREIRA ELEŞTİRİSİ

Vitor Pereira'nın Mergim Berisha ve Mesut Özil değişikliklerini eleştiren Volkan Demirel, "60. dakikada yapılan Özil ve Berisha değişiklikleri de konuşulabilir, bu iki oyuncu da skoru değiştirebilecek futbolcular. Fenerbahçe özellikle iç sahada çok baskın oynamak ve bunu rakibine hissetirmek zorunda. 90 dakikada tempo yapamazsınız ama oyuna ağırlık koymak zorundasınız. Berisha ve Rossi için yorum yapmak için çok erken. Berisha biraz ayakları ağır gibi geldi, Rossi ise Pelkas'ın bir model düşüğü gibi. Pelkas olsaydı mesela Sivasspor karşısında çok daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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