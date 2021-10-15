Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Beın Sports'ta yayınlanan maç önü programına Emre Belözoğlu damga vurdu. Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi programda Emre Belözoğlu'na hitap konusu konuşuldu. Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı ve şu anda yorumculuk yapan Volkan Demirel, 'Emre hoca' demediği için Feyyaz Uçar tarafından esprili bir şekilde uyarıldı.

"BİR DAHA SAKIN DEME"

Volkan Demirel maç önünde yorumlarda bulunurken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 'Emre' diyerek hitap edince Feyyaz Uçar'dan esprili bir şekilde uyarı geldi. Feyyaz Uçar, "Volkancım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum." diyerek esprili bir şekilde uyarıda bulundu.



