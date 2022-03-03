SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Volkan Demirel'e olay sözler! ''İçeride ağlıyor...''

Volkan Demirel'e olay sözler! ''İçeride ağlıyor...''

03.03.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü 1-0 yenerek yarı finale yükselen Sivasspor'da Ziya Erdal maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in kendilerine küfür ettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Rakip takım hocası bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın, hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Maçın sonunda rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncusuna küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor," dedi.

Volkan Demirel'e olay sözler! ''İçeride ağlıyor...''

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivasspor-Fatih Karagümrük maçı ile ilgili ilginç sözler söyleyen Erdal, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HOCANIN HALA FUTBOLCULUKTA KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

6DCF4499-3F2E-48A7-B9F5-8A126369F811-1024x905

Ziya Erdal yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası(Volkan Demirel), bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın, hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışık kalmadı. Maçın sonunda rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncusuna küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.

"POZİSYON VERMEDİK"

pic-FFWd

Deneyimli futbolcu ayrıca, "Bu lig maçından farklıydı, Karagümrük ile iki lig maçı oynadık. Dikkatli oynamamız gerekiyordu. Bunun bilinciyle sahaya çıktık, ilk yarı iki tane net pozisyondan yararlanamadık. İkinci yarı da golü bulduk ve skoru tutmasını bildik. Yanılmıyorsam son dakikalarda bir pozisyon verdik, onun dışında da pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

"VOLKAN HOCA'NIN BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINA İNANMIYORUM"

656

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise yaptığı açıklamada, "Biz teknik direktörlere yakışmaz, hele rakip takım oyuncusu ile muhatap olmak yakışmaz. Ben Volkan Hoca'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Karagümrük, Başakşehir'i devirdi!Fatih Karagümrük, Başakşehir'i devirdi!
Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''
Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

Nefes kesen maç! Beşiktaş kupaya veda etti

Nefes kesen maç! Beşiktaş kupaya veda etti

Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! 20 milyon euro...

Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! 20 milyon euro...

Arda için söylediği sözlere tepki yağıyor!

Arda için söylediği sözlere tepki yağıyor!

Galatasaray Adası hakkında karar çıktı!

Galatasaray Adası hakkında karar çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...

Cani sevgiliden polislere şoke eden sözler: Parçaları ararken...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

İnfial yaratan olay! 17 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye...

İnfial yaratan olay! 17 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye...

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.