Volkan Demirel Fenerbahçe ile görüşmek için uçağa bindi! O fotoğraf gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve gergin bir atmosferde geçen Mali Genel Kurul'da başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un vedası sonrası merakla beklenen yeni teknik direktör konusunda ipuçları vermişti.

'CAMİAYI, RUHU BİLEN 2 TÜRK HOCA...'

Başkan Koç, isim vermeden, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İSMAİL KARTAL-VOLKAN DEMİREL...

Ali Koç'un bu sözleri sonrası birçok isim ortaya atılırken, söz konusu hocaların deprem sonrası tekrar ayağa kalkmaya çalışan Hatayspor'un başındaki Volkan Demirel ve 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal oldukları iddia edilmişti.

VOLKAN DEMİREL, İSTANBUL'A GİTTİ

Tüm bunlar yaşanırken, sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Paylaşılan fotoğrafta Volkan Demirel'in Bodrum Havalimanın'da olduğu görülürken, 'Güle güle git gel baboşum' notu düşüldü. Fotoğraf, Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gittiği şeklinde yorumlandı.



