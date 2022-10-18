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Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili kararını verdi! Önümüzdeki sezondaki adresi...

18.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel'in kariyer planlaması netleşti. Kendisine güvendiğini her ortamda belirten Demirel'i isteyen birçok takımın bulunmasına rağmen Hatayspor tercihi çok konuşulmuştu. Hatay temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan Demirel, şimdiden yeni sezon için kararını verdi.

Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili kararını verdi! Önümüzdeki sezondaki adresi...

Süper Lig'in paylaşılamayan teknik direktörü Volkan Demirel, Hatayspor ile anlaşmaya varmıştı. Fatih Karagümrük'te gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Demirel, Hatayspor ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

KARARINI VERDİ! OPSİYON KULLANILACAK

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Hatayspor'da mutlu olan Volkan Demirel'in kararını verdiği ve önümüzdeki yıl da Hatayspor'u çalıştıracağı öğrenildi. Süper Lig'den birçok kulübün radarında olan tecrübeli isim kariyer hedeflerine birer birer tırmanıyor. Çalıştırdığı takımlarda oynattığı oyunla beğeni toplayan Demirel'in sözleşmesi önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.


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