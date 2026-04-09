SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Volkan Demirel hafızasından silemediği yediği 3 golü tek tek saydı!

Volkan Demirel'in unutamadığı "Kabus Üçlüsü"! Efsane kaleci, kariyerinde yediği onlarca gol arasından ayrılan üç hatayı seçti: Galatasaray derbisi, Kasımpaşa faciası ve İtalya maçı... Demirel, o anlarda yaşadığı büyük üzüntüyü yıllar sonra itiraf etti.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz file bekçisi Volkan Demirel, kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'dan Obradovic'e, yediği hatalı gollerden kendisine takılan lakaplara kadar birçok konuda çarpıcı itiraflarda bulunan Demirel, kariyerini etkileyen o kırılma anını da ilk kez bu kadar net paylaştı.

İşte Volkan Demirel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

"ÖRNEK ALDIĞIM BİR İNSAN DA OBRADOVİC'TİR!"

Teknik adamlık kariyerinde kimleri örnek aldığı sorulan Demirel, basketbolun efsane ismi Zeljko Obradovic’e parantez açtı:

Volkan Demirel: "Geçmişte çalıştığım teknik direktörlerin hepsinden bir şeyler öğrendim. Bunlardan başka örnek aldığım bir insan da Obradovic’tir. Çok fazla konuşmamama rağmen birçok insandan daha fazla şeyi ondan öğrendim."

"ÇOK GÜZEL GOLLER YEDİM! ÜÇ TANESİNİ UNUTAMIYORUM..."

Kariyeri boyunca yediği goller arasında üç tanesinin yerinin ayrı olduğunu belirten Demirel şunları söyledi:

"Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray’ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya’dan yediğim gol."

İÇERİDE 'DAYI' DIŞARIDA DA 'AYI' DERLER!

Kendisine takılan lakaplarla ilgili ezber bozan bir açıklama yapan tecrübeli isim, “Bana Fenerbahçe tesislerinde ‘Dayı’ derlerdi. Dışarıda ise ‘Ayı’ lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır.” dedi.

"KOLLER'İ İTTİĞİM AN..."

2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Çekya maçında Jan Koller'i ittiği pozisyona değinen Demirel, bu anın Avrupa kariyerine mal olduğunu itiraf etti ve "Avrupa Şampiyonası zamanı Avrupa’dan bazı kulüplerle görüşüyorduk. Koller’i ittiğim an, o 3-4 kulüp de bir anda görüşmeleri bıçak gibi kesti." ifadelerini kullandı.

"BİR HOCAMIN SÖYLEDİĞİ CÜMLE BENİ ÜZMÜŞTÜ..."

"Bir hocamın benimle ilgili söylediği cümle manşet olmuştu. Volkan'ı görünce dehşete düşüyorum diye.

Beni 23 yaşında üzmüştü ama sonra anladım ki hoca aslında bunu söylerken beni hırslandırması için söylediğini de kendinden bizzat öğrendim."

"BİRİ ABİ, BİRİ BABAM GİBİ..."

Fenerbahçe'nin iki başkanıyla olan ilişkisini aile bağlarına benzeten Volkan Demirel, "Aziz Başkan'ı ben her zaman babam yerine koyarım. Ali Başkan da aynı şekilde benim için biri babamsa biri de abim gibidir." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme yenilediKasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme yeniledi
Dünya Kupası'nda Türk hakem düdük çalacak mı? Açıklandı...Dünya Kupası'nda Türk hakem düdük çalacak mı? Açıklandı...
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç Volkan Demirel Zeljko Obradovic son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.