Volkan Demirel hafızasından silemediği yediği 3 golü tek tek saydı!

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz file bekçisi Volkan Demirel, kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'dan Obradovic'e, yediği hatalı gollerden kendisine takılan lakaplara kadar birçok konuda çarpıcı itiraflarda bulunan Demirel, kariyerini etkileyen o kırılma anını da ilk kez bu kadar net paylaştı.

İşte Volkan Demirel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

"ÖRNEK ALDIĞIM BİR İNSAN DA OBRADOVİC'TİR!"

Teknik adamlık kariyerinde kimleri örnek aldığı sorulan Demirel, basketbolun efsane ismi Zeljko Obradovic’e parantez açtı:

Volkan Demirel: "Geçmişte çalıştığım teknik direktörlerin hepsinden bir şeyler öğrendim. Bunlardan başka örnek aldığım bir insan da Obradovic’tir. Çok fazla konuşmamama rağmen birçok insandan daha fazla şeyi ondan öğrendim."

"ÇOK GÜZEL GOLLER YEDİM! ÜÇ TANESİNİ UNUTAMIYORUM..."

Kariyeri boyunca yediği goller arasında üç tanesinin yerinin ayrı olduğunu belirten Demirel şunları söyledi:

"Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray’ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya’dan yediğim gol."

İÇERİDE 'DAYI' DIŞARIDA DA 'AYI' DERLER!

Kendisine takılan lakaplarla ilgili ezber bozan bir açıklama yapan tecrübeli isim, “Bana Fenerbahçe tesislerinde ‘Dayı’ derlerdi. Dışarıda ise ‘Ayı’ lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır.” dedi.

"KOLLER'İ İTTİĞİM AN..."

2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Çekya maçında Jan Koller'i ittiği pozisyona değinen Demirel, bu anın Avrupa kariyerine mal olduğunu itiraf etti ve "Avrupa Şampiyonası zamanı Avrupa’dan bazı kulüplerle görüşüyorduk. Koller’i ittiğim an, o 3-4 kulüp de bir anda görüşmeleri bıçak gibi kesti." ifadelerini kullandı.

"BİR HOCAMIN SÖYLEDİĞİ CÜMLE BENİ ÜZMÜŞTÜ..."

"Bir hocamın benimle ilgili söylediği cümle manşet olmuştu. Volkan'ı görünce dehşete düşüyorum diye.

Beni 23 yaşında üzmüştü ama sonra anladım ki hoca aslında bunu söylerken beni hırslandırması için söylediğini de kendinden bizzat öğrendim."

"BİRİ ABİ, BİRİ BABAM GİBİ..."

Fenerbahçe'nin iki başkanıyla olan ilişkisini aile bağlarına benzeten Volkan Demirel, "Aziz Başkan'ı ben her zaman babam yerine koyarım. Ali Başkan da aynı şekilde benim için biri babamsa biri de abim gibidir." diye konuştu.