Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Fatih Karagümrük'ün başında yaptıklarının ardından taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Demirel, aynı başarıyı Hatayspor'da da devam ettiriyor. Özellikle Beşiktaş galibiyetiyle takımı şahlandıran Demirel, göreve geldiğinde düşme hattında bulunan Hatayspor'u üst sıralara taşıdı.

"DÜNYADA ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Volkan Demirel'in Hatayspor'dan öğrencisi Vranjes, Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Hayatımda bu tip teknik adamla daha önce çalışmadım. Dünyada da böylesini görmedim. Ona sınırsız bir saygı duyuyorum. Herkesle arkadaşça bir ilişkisi var. Futbolcunun dilinden çok iyi anlıyor. Volkan Demirel'in başarısı için elimden geleni yapacağım. Göreceksiniz, çok iyi yerlere gelecek." dedi.

Volkan Demirel, Hatayspor’a geldiğinden bu yana 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

