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Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

17.11.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yükselen teknik direktörleri arasında yerini alan Volkan Demirel'in çıkışı herkesin dikkatini çekiyor. Görev aldığı Hatayspor'u küme düşme hattından çıkaran Volkan Demirel, yine taraflı tarafsız herkesten alkış topladı. Demirel'in oyuncusu Vranjes’in, Yunan basınına yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu.

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''
Ognjen Vranjes

Ognjen Vranjes

BOS Bosna Hersek
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Fatih Karagümrük'ün başında yaptıklarının ardından taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Demirel, aynı başarıyı Hatayspor'da da devam ettiriyor. Özellikle Beşiktaş galibiyetiyle takımı şahlandıran Demirel, göreve geldiğinde düşme hattında bulunan Hatayspor'u üst sıralara taşıdı.

"DÜNYADA ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

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Volkan Demirel'in Hatayspor'dan öğrencisi Vranjes, Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Hayatımda bu tip teknik adamla daha önce çalışmadım. Dünyada da böylesini görmedim. Ona sınırsız bir saygı duyuyorum. Herkesle arkadaşça bir ilişkisi var. Futbolcunun dilinden çok iyi anlıyor. Volkan Demirel'in başarısı için elimden geleni yapacağım. Göreceksiniz, çok iyi yerlere gelecek." dedi.

Volkan Demirel, Hatayspor’a geldiğinden bu yana 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Volkan Demirel

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