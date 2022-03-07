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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

07.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma terleten ve şimdilerde Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından amuda kalktığı pozunu paylaştı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Seksenler'de hayat verdiği 'Amelie' karakteriyle büyük beğeni toplayan tescilli güzel Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zeynep Sever Demirel, bu defa amuda kalktığı pozuyla dikkat çekti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde ''Işık ters, tersim pis!'' notuyla paylaştığı sütyensiz pozuyla da büyük beğeni toplamıştı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

31 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Belçika Güzeli seçildi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel, güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Şimdilerde Seksenler dizisinde Çağatay'ın eşi Amelie'ye hayat veren Zeynep Demirel'in Yade ve Yeda adında iki çocuğu bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Sever Demirel'in Instagram'da 500 binden fazla takipçisi mevcut.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Zeynep Sever Demirel, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü TRT 1 Fatih Karagümrük
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