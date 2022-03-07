Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sınırları zorladı! Amuda kalktığı pozunu paylaştı

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Seksenler'de hayat verdiği 'Amelie' karakteriyle büyük beğeni toplayan tescilli güzel Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zeynep Sever Demirel, bu defa amuda kalktığı pozuyla dikkat çekti.

Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde ''Işık ters, tersim pis!'' notuyla paylaştığı sütyensiz pozuyla da büyük beğeni toplamıştı.

31 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Belçika Güzeli seçildi.

2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile dünyaevine giren Zeynep Sever Demirel, güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Şimdilerde Seksenler dizisinde Çağatay'ın eşi Amelie'ye hayat veren Zeynep Demirel'in Yade ve Yeda adında iki çocuğu bulunuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Sever Demirel'in Instagram'da 500 binden fazla takipçisi mevcut.

Zeynep Sever Demirel, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



