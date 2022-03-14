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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

14.03.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, yalnızca kariyeriyle değil, saha dışındaki yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından paylaştığı tayt tulumlu pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Amelie karakterine hayat veren güzel oyuncu Zeynep Sever Demirel, vücudunu saran siyah tayt tulumuyla büyük beğeni topladı.

Zeynep Sever Demirel'in spor pozuna, ''Kim der iki çocuk doğurmuş'', ''Taş gibisiniz Zeynep Hanım'' ve ''Fiziğiniz dehşet güzel'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Tulumunun üstüne yeşil bir hırka giyen Zeynep Sever Demirel, karda poz vermeyi de ihmal etmedi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Belçika güzeli seçildi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zeynep Sever Demirel, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın paylaştığı Seksenler dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Güzel oyuncu, sevilen dizide Çağatay'ın eşi Amelie'ye hayat veriyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Sever Demirel'in, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Zeynep Sever Demirel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!


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Fenerbahçe Futbol Kulübü TRT 1 Fatih Karagümrük
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