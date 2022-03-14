Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel siyah spor taytıyla takipçilerini büyüledi!

Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Amelie karakterine hayat veren güzel oyuncu Zeynep Sever Demirel, vücudunu saran siyah tayt tulumuyla büyük beğeni topladı.

Zeynep Sever Demirel'in spor pozuna, ''Kim der iki çocuk doğurmuş'', ''Taş gibisiniz Zeynep Hanım'' ve ''Fiziğiniz dehşet güzel'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Tulumunun üstüne yeşil bir hırka giyen Zeynep Sever Demirel, karda poz vermeyi de ihmal etmedi.

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Belçika güzeli seçildi.

2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zeynep Sever Demirel, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın paylaştığı Seksenler dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Güzel oyuncu, sevilen dizide Çağatay'ın eşi Amelie'ye hayat veriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Sever Demirel'in, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Zeynep Sever Demirel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



