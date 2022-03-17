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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

17.03.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Amelie' karakteriyle büyük beğeni toplayan tescilli güzel Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Yeda ve Yade adında iki kız çocuğu annesi olan Zeynep Sever Demirel'in düzgün fiziğine övgü dolu yorumlar geldi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Volkan Demirel'in 2010 yılında dünyaevine girdiği model ve oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı spor pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Geçtiğimiz günlerde tayt tulumlu pozunu paylaşan Zeynep Sever Demirel'e ''Kim der 2 çocuk annesi'', ''Size her şey yakışıyor'' ve ''Fiziğiniz ne kadar güzel'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de kamera karşısına geçen Zeynep Sever Demirel, oyunculuk performansı ve duru güzelliğiyle gönüllere taht kurdu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'


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