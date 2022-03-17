Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel vücudunu saran taytıyla büyüledi! 'Kim der 2 çocuk annesi'

Volkan Demirel'in 2010 yılında dünyaevine girdiği model ve oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı spor pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Geçtiğimiz günlerde tayt tulumlu pozunu paylaşan Zeynep Sever Demirel'e ''Kim der 2 çocuk annesi'', ''Size her şey yakışıyor'' ve ''Fiziğiniz ne kadar güzel'' gibi yorumlar yapılmıştı.

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip.

Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de kamera karşısına geçen Zeynep Sever Demirel, oyunculuk performansı ve duru güzelliğiyle gönüllere taht kurdu.

Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



