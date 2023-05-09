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Volkan Demirel'in kullandığı ifadeler gündeme oturdu! ''Fenerbahçe için çalışmak isterim''

09.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınına Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in kullandığı ifadeler gündeme oturdu! ''Fenerbahçe için çalışmak isterim''

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e Fenerbahçe hakkında flaş ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞMAK İSTERİM"

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Fenerbahçe'nin hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu söyleyen Demirel, "18 yıl boyunca kaledeydim ve 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp. Her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim." dedi.

"BEN ZATEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"

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"Benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok, ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim! Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım." yanıtını verdi.


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''Eğer Fenerbahçe'ye giderse, şimdiden uyarıyorum...''''Eğer Fenerbahçe'ye giderse, şimdiden uyarıyorum...''
[RMV-10]
Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...
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Volkan Demirel fenerbahçe Hatayspor 10

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