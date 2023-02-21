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Volkan Demirel'in Taner Savut paylaşımı yürekleri sızlattı! "Güzel kardeşimi kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim"

21.02.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel, sosyal medya hesabında Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ile ilgili paylaşımda bulundu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında olan ve cesedi geçtiğimiz gün teşhis edilen Taner Savut'un ölümü üzerine açıklamada bulunan Volkan Demirel yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyledi.

Volkan Demirel'in Taner Savut paylaşımı yürekleri sızlattı! "Güzel kardeşimi kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim"

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 şiddetinde yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşılmasının ardından açıklamada bulundu.

Volkan Demirel, Twitter'da Taner Savut ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hatay Spor Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim.

Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın.

Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun."

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NE OLMUŞTU?

Taner Savut, 6 Şubat'ta meydana gelen Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerinde Antakya Rönesans Rezidans isimli sitede yaşıyordu.

Taner Savut'tan 6 Şubat 2023 tarihinden 20 Şubat 2023 tarihine kadar haber alınamadı.

Dün, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Cenazesi kardeşi tarafından tespit edildi.

Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

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