Volkan Demirel: Kaleyi Berke'ye veririm

Fenerbahçe’nin kaptanının, 18 yaşındaki Berke’yi birinci kaleci olarak görmekten rahatsızlık duymayacağını belirttiği, “Gün geldiğinde bu kale zaten Berke’nin, benim desteğim hep kendisiyle olacak. Fenerbahçe’de başarılı olabilecek yetenekte, karakterde” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de Benfica maçları ve Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası kaleci konusunda ortaya atılan polemikler giderek artarken, genç kaleci Berke Özer’in adı daha fazla gündeme gelmeye başladı.
Volkan Demirel’in geçen sezonun başında olduğu gibi bu sezon da hatalı goller yiyerek sezona girmesi eleştiri alırken, sezonun ilerleyen bölümü için de bazı alternatif adayları doğurdu. Camia ve taraftarlar arasında Altınordu’dan transfer edilen 18 yaşındaki Berke’nin adının öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Son günlerde eleştirilerin odağında olan kaptan Volkan Demirel de ilk geldiği andan itibaren çok destek verdiği genç meslektaşını yine korumaya aldı.
Berke’nin Fenerbahçe’nin geleceği olduğunu her fırsatta yakın çevresine anlatan tecrübeli file bekçisi, çok yetenekli bir kaleciyle çalıştıklarını ve bir numaranın kimseye ait olmadığını söylediği öğrenildi.
En büyük destekçi
Berke’yi sarı-lacivertli kalede bir numara olarak görmekten rahatsız olmayacağını aksine mutluluk duyacağını da dile getiren Volkan’ın, zamanla daha çok tecrübe kazanıp, yeteneğiyle bu noktaya zaten ulaşacağını belirttiği ifade edildi. 37 yaşındaki yıldızın, “Gün geldiğinde bu kale zaten Berke’nin, benim desteğim hep kendisiyle olacak. Fenerbahçe’de başarılı olabilecek yetenekte, karakterde” dediği öğrenildi.
Öte yandan, Volkan Demirel ile Berke Özer arasında da adeta ağabey-kardeş ilişkisi olduğu dile getirildi. Volkan’ın antrenmanlarda, saha dışı sohbetlerde ve tesislerde genç takım arkadaşıyla hep ilgilendiği, kaleye geçecek cesareti verdiği ve sürekli telkinlerde bulunduğu kaydedildi.
Her zaman destekte
Kaleci Volkan Demirel, 16 yıldır yer aldığı Fenerbahçe’de birçok yerli genç kaleciyle çalıştı. Her zaman arkadaşlarına destek olan Volkan, tüm mevkidaşlarıyla iyi dostluklar kurdu. Rüştü Reçber ile ağabey-kardeş gibi olan deneyimli eldiven, daha sonra Recep Biler, Volkan Babacan ve Mert Günok’la çok iyi dostluklar kurdu.
Son 2 yıldır Fabiano ve Kameni gibi yabancı kalecilerle de hep iyi iletişim sağlayan Volkan’ın, Fabiano ile halen arkadaşlığı bulunuyor. Şimdi Berke Özer’e de yakın davranan Volkan, kale konusunda fedakârlıktan çekinmiyor.
Bir Fenerbahçe geleneği
Sarı-lacivertlilerde kaleci konusunda yaklaşık 30 yıldır süren bir gelenek bulunuyor. 90’lı yılların başından itibaren Engin İpekoğlu ile başlayan yerli kaleci süreci, Rüştü Reçber’in 1994’te eldivenleri takmasıyla başladı. Ardından 2002’de takıma katılan Volkan Demirel de 16 yıldır Fenerbahçe’de forma giyiyor. Son olarak bu sezon başında Berke Özer de takıma katıldı.
6: Berke Özer, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 6 resmi maça çıktı. Berke, ligde 5 maçta oynarken, 1 de Türkiye Kupası’nda oynadı.
(MİLLİYET)
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