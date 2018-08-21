Volkan Demirel: Kaleyi Berke'ye veririm

Fenerbahçe’nin kaptanının, 18 yaşındaki Berke’yi birinci kaleci olarak görmekten rahatsızlık duymayacağını belirttiği, “Gün geldiğinde bu kale zaten Berke’nin, benim desteğim hep kendisiyle olacak. Fenerbahçe’de başarılı olabilecek yetenekte, karakterde” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Benfica maçları ve Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası kaleci konusunda ortaya atılan polemikler giderek artarken, genç kaleci Berke Özer’in adı daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Volkan Demirel’in geçen sezonun başında olduğu gibi bu sezon da hatalı goller yiyerek sezona girmesi eleştiri alırken, sezonun ilerleyen bölümü için de bazı alternatif adayları doğurdu. Camia ve taraftarlar arasında Altınordu’dan transfer edilen 18 yaşındaki Berke’nin adının öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Son günlerde eleştirilerin odağında olan kaptan Volkan Demirel de ilk geldiği andan itibaren çok destek verdiği genç meslektaşını yine korumaya aldı.

Berke’nin Fenerbahçe’nin geleceği olduğunu her fırsatta yakın çevresine anlatan tecrübeli file bekçisi, çok yetenekli bir kaleciyle çalıştıklarını ve bir numaranın kimseye ait olmadığını söylediği öğrenildi.