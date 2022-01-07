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Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bertolacci'den sonra Borini de gidiyor...

07.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Bertolacci'nin Kayserispor'a imza atmasının ardından Volkan Demirel ipleri eline almaya devam ediyor. 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadroda düşünmediğini belirten Volkan Demirel tecrübeli oyuncuyu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne gönderiyor. İşte detaylar...

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bertolacci'den sonra Borini de gidiyor...
Fabio Borini

Fabio Borini

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel devrimi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak takıma katılan 30 yaşındaki İtalyan oyuncu Fabio Borini ile yollar ayrılıyor.

KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

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Teknik direktör Volkan Demirel'in bu sezon sadece 8 maçta forma şansı bulan Borini'yi ikinci yarıda kadroda düşünmediği ve Fatih Karagümrük'ün, İtalyan oyuncunun transferi için görüştü Ankaragücü ile anlaştığı ileri sürüldü. Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından Borini'nin Ankaragücü ile görüşmesi de olumlu geçerse transfer tamamlanacağı belirtildi.

BERTOLACCI'Yİ DE GÖNDERMİŞTİ

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Karagümrük'ün bir başka İtalyan oyuncusu Andrea Bertolacci de takımdan ayrılarak, Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Fabio Borini 1 kez de İtalya Milli takımı formasını giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü
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