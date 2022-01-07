Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bertolacci'den sonra Borini de gidiyor...

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel devrimi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak takıma katılan 30 yaşındaki İtalyan oyuncu Fabio Borini ile yollar ayrılıyor.

KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Teknik direktör Volkan Demirel'in bu sezon sadece 8 maçta forma şansı bulan Borini'yi ikinci yarıda kadroda düşünmediği ve Fatih Karagümrük'ün, İtalyan oyuncunun transferi için görüştü Ankaragücü ile anlaştığı ileri sürüldü. Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından Borini'nin Ankaragücü ile görüşmesi de olumlu geçerse transfer tamamlanacağı belirtildi.

BERTOLACCI'Yİ DE GÖNDERMİŞTİ

Karagümrük'ün bir başka İtalyan oyuncusu Andrea Bertolacci de takımdan ayrılarak, Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Fabio Borini 1 kez de İtalya Milli takımı formasını giymişti.



