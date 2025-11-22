SPOR

Volkan Demirel maç sonu duyurdu! '' G.Saray'ı bu kadar zorlayan ilk takım biz olduk!''

Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerek maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 4’e çıkardı. Maç sonu konuşan Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel maçı değerlendirdi. İşte Demirel’in açıklamaları…

Ankara ekibi Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray’a 3-2 yenilerek zorlu deplasmandan puansız ayrıldı. Maç sonu konuşan teknik direktör Volkan Demirel, maçı değerlendirdi.

‘‘İLK TAKIM BİZ OLDUK!’’

Volkan Demirel, "İlk yarı evet, istediğimiz gibi planladığımız gibi gitti. İkinci yarı Tongya'nın golü olsa istediğimiz gibi gidecekti. Hep anlattık, kenar ortalar... İlkay'ın oyuna girmesi maçın çözümüydü. İlkay'ın girmesiyle topla buluşmaları iyi yaptı. Vallahi berabere kalmadığımız için üzülüyoruz. Yenecek durumdaydık. Birçok pozisyon yakaladık. Galatasaray'ı bu sezon burada bu kadar zorlayan, bu kadar pozisyona giren ilk takım olduk. " dedi.

‘‘BOYNUMUZU BÜKTÜ…’’

Volkan Demirel, "Hem lige hem Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncuları var. Ekibimi tebrik ediyorum, üzgünler. İyi yoldayız. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda daha istenen sıralamalara geliriz. Galatasaray rakibimiz değil. Şimdi haftaya cuma, rakibimiz Kocaelispor ile oynayacağız. Buna benzer bir atmosfer olacak. Buradaki oyunu tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Anlattığımızda anlayan oyuncularım var. Oyunculara söyledim, iyi yoldayım. Kısa zaman oldu. Antalya kampında bu oyunla alakalı konuşmadık, bugünkü oyun farklıydı. Arka arkaya yediğimiz goller boynumuzu büktü. Mücadeleden yana sıkıntı yok." Açıklamasında bulundu.

