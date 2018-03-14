Volkan Demirel o tablo hakkında ilk kez konuştu

Volkan Demirel bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sanata yaptığı yatırımlarla bilinen Volkan Demirel, aldıkları tabloyu cipe sığdırmaya çalışan iki arkadaş başarılı olamayınca görevlilerden yardım istedi.

Ocak ayında gündeme gelen ve 50 bin TL ödediği tablonun kendisine ait olmadığını söyleyen Volkan Demirel, ''Ressamlara, resme, sanata önem vermek lazım'' dedi.

''ZATEN AMAÇ BENZEMEMESİ''

36 yaşındaki futbolcu, ''Resmi ailenize benzetemeyenler oldu'' sözlerine ise şu yanıtı verdi: ''Zaten amaç benzememesi. O ressamın karikatürleri var. Onlardan bizim aile resmimizi çıkarttı, yoksa 'bizim resmimizi yap' demedik.''