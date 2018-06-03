Volkan Demirel sandık başında

Fenerbahçe’nin olağan seçimli genel kurulunda oy kullanma işlemi bu sabah başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yakından takip ettiği seçime birçok önemli isim de katılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel de Ülker Stadyumu’na gelerek oyunu kullanan isimler arasındaki yerini aldı. Burada üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Demirel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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