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Volkan Demirel sandık başında

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe seçimli genel kurulunda oy verme işlemi devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel de Ülker Stadı'na gelerek oyunu kullandı.

Volkan Demirel sandık başında

Fenerbahçe’nin olağan seçimli genel kurulunda oy kullanma işlemi bu sabah başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yakından takip ettiği seçime birçok önemli isim de katılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel de Ülker Stadyumu’na gelerek oyunu kullanan isimler arasındaki yerini aldı. Burada üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Demirel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig volkan demirel

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
azize giderse kendide gider o nedenle oyu kesin azizeyedir. o zaman volkan da azizenin gitmesini istemiyor galatasaraylılar gibi. yoksa yoksaaaa volkanda mı Galatasaraylı? kafamda deli sorular :))
azize giderse kendide gider o nedenle oyu kesin azizeyedir. o zaman volkan da azizenin gitmesini istemiyor galatasaraylılar gibi. yoksa yoksaaaa volkanda mı Galatasaraylı? kafamda deli sorular :)))
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