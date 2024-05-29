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Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da hedef Ancelotti! Görüşme yapıldı, ilk teklif sunuldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.05.2024 08:05
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Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da hedef Ancelotti! Görüşme yapıldı, ilk teklif sunuldu

Son hafta Rizespor'u mağlup ederek lige tutunmayı başaran Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Hatay ekibinde ilk hedef teknik direktör...

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor'da arayışlar tüm hızıyla sürerken çok sürpriz bir isim gündeme geldi.

ANCELOTTI'NİN OĞLUNA TEKLİF SUNULDU

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İddiaya göre Hatayspor'da ilk hedef Real Madrid'de babası Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide... Yönetim Ancelotti ile bir ön görüşme yaparken kendisine ön teklifini de sundu.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜĞE KADAR YÜKSELDİ

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Davide Ancelotti, PSG'yi çalıştırdığından (2011-12) beri babası Carlo Ancelotti ile birlikte görev alıyor. Önce fiziksel antrenör olarak başladı. Daha sonra yardımcı antrenörlüğe kadar yükseldi.

Hatayspor'un gözlerini diktiği 34 yaşındaki teknik direktörle ayrıca Fransa Ligi takımlarından Reims'ta ilgileniyor.

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