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Volkan Demirel, Süper Lig devinin yeni transferini resmen açıkladı!

Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yapacağı yeni transfer hakkında bilgiler verdi. Afrika futbolunun en potansiyelli oyuncusu olarak gösterilen Amara Diouf hakkında konuşan Volkan Demirel, ''Genç bir isim, yetenekli bir isim ama önümüzdeki günlerde daha flaş isimler açıklanacağı kesin." diyerek sarı-lacivertlilerin transferini duyurdu.

Volkan Demirel, Süper Lig devinin yeni transferini resmen açıkladı!
Emre Şen

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf ile ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Demirel, genç yıldızı öve öve bitiremedi.

"BİR TANE YABANCI GENÇ BİR OYUNCU ALINDI"

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Amara Diouf hakkında bilgiler veren Volkan Demirel, "Bir tane yabancı genç bir oyuncu alındı ama bence tamamen geleceğe yatırım amaçlı bakıldığını düşünüyorum, yaşı çok genç. Bildiğim bir oyuncu çok izledim o oyuncuyu. Ayaklarına hakim, fiziksel olarak Süper Lig'i kaldırabilecek durumda mı onu da gelişimiyle göreceğiz." dedi.

''YATIRIMLIK OLARAK İYİ OYUNCU''

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Amara Diouf transferini duyuran Volkan Demirel, ''Yaşı itibarıyla, genç olması itibarıyla gelişim süreci için zamanı olmasından dolayı bence yatırımlık olarak iyi bir oyuncu aldı diyebilirim Fenerbahçe. İzlediğim kadarıyla teknik bir oyuncu. Yeteneklerine bakıldığı zaman gelecek var çocukta ama transfer politikasıyla ilgili transfer değil. Belki altyapıda deneyecekler bir zaman bilmiyorum. Transfer politikasıyla bu transferin bir alakası yok. Genç bir isim, yetenekli bir isim ama önümüzdeki günlerde daha flaş isimler açıklanacağı kesin. Gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek, sallanmalarıyla, çalım atmalarıyla, süratiyle ama fiziksel anlamda oynadığı lig, bu ligin 10 gömlek aşağısında." ifadelerini kullandı.

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