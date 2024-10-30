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Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü! Bodrum FK ile anlaşan Demirel, gözünü Galatasaray maçına dikti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.10.2024 11:48
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Volkan Demirel, Bodrumspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Hatayspor'un ardından hiçbir takım çalıştırmayan Volkan Demirel, ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü! Bodrum FK ile anlaşan Demirel, gözünü Galatasaray maçına dikti...

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye mağlup olduktan sonra tartışma konusu olan İsmet Taşdemir ile yollar ayrılmıştı. Çok gecikmeden arayış içine giren Bodrum ekibi, Volkan Demirel ile ilk teması kurdu ve anlaşma sağladı.

İLK MAÇINA ÇIKIYOR

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Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra televizyon yorumculuğuna geri dönen Volkan Demirel'in ayrılığı uzun sürmedi. Bodrum FK ile görüşen Demirel, kısa süre içinde el sıkıştı. İlk maçına pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

BİR SONRAKİ İÇ SAHA MAÇI GALATASARAY

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Volkan Demirel, Alanyaspor maçının ardından bir sonraki ilk saha maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Geçen sezon Hatayspor'u çalıştıran Demirel, Galatasaray'a deplasmandaki tek mağlubiyetini yaşatmıştı.

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Volkan Demirel bodrumspor
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