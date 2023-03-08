Volkan Demirel sürprizi ortaya çıktı! Ümit Milli Takım için bekleniyordu ama Süper Lig ekibi hızlı davrandı...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmıştı. Yaşanan felaketten en çok etkilenen kulüpler arasında yer alan Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Takımın birçok futbolcusuna teklifler gelirken, teknik direktör Volkan Demirel de boşa çıkmıştı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM İDDİASI GELMİŞTİ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım için düşünüldüğünü açıklamış ve 'Umarım olur' ifadelerini kullanmıştı.

ANKARAGÜCÜ GÖRÜŞECEK

Genç çalıştırıcı adına bir iddia da Süper Lig ekibi için geldi. Fanatik'in haberine göre Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran ve Sedat Ağçay'ı takımın başına getiren Ankaragücü, Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirecek.

Demirel'in görevi kabul etmesi halinde Sedat Ağçay'a farklı bir görev düşünüldüğü ifade edildi.

