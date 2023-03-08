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Volkan Demirel sürprizi ortaya çıktı! Ümit Milli Takım için bekleniyordu ama Süper Lig ekibi hızlı davrandı...

08.03.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kulüpler arasında yer alan Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilmişti. Yaşanan felaket sonrasında yardım çağrıları ve depremzedelere desteğiyle sık sık gündeme gelen teknik direktör Volkan Demirel'in de Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği öne sürülmüştü. Genç teknik adam için flaş bir iddia daha gündeme geldi. İşte detaylar...

Volkan Demirel sürprizi ortaya çıktı! Ümit Milli Takım için bekleniyordu ama Süper Lig ekibi hızlı davrandı...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmıştı. Yaşanan felaketten en çok etkilenen kulüpler arasında yer alan Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Takımın birçok futbolcusuna teklifler gelirken, teknik direktör Volkan Demirel de boşa çıkmıştı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM İDDİASI GELMİŞTİ

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım için düşünüldüğünü açıklamış ve 'Umarım olur' ifadelerini kullanmıştı.

ANKARAGÜCÜ GÖRÜŞECEK

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Genç çalıştırıcı adına bir iddia da Süper Lig ekibi için geldi. Fanatik'in haberine göre Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran ve Sedat Ağçay'ı takımın başına getiren Ankaragücü, Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirecek.

Demirel'in görevi kabul etmesi halinde Sedat Ağçay'a farklı bir görev düşünüldüğü ifade edildi.

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