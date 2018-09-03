Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Damien Comolli'ye tepki gösterdi

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında yedek oturan Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. Olayın geçtiğimiz günlerde meydana geldiği belirtildi.

FutbolArena'nın haberine göre; sportif direktör Damien Comolli, yemek salonundan takımın şoförü Cemal Karakış'ı çıkardı. Volkan Demirel ve Mehmet Topal ise bu olaya tepki gösterdi. Devreye giren yönetimin, iki kaptana da "Patron Comolli" uyarısı yaptığı ise iddialar arasında.

Şoför Cemal, futbolcular tarafından çok seviliyor.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Öte yandan Ali Koç, maç sonrasında soyunma odasına gidip bir konuşma yaptı.

Futbolculara seslenen Ali Koç, "Taraftarlar bizleri yalnız bırakmıyor. Onlara layık olmamız lazım" dedi. Kulüpte bir değişim yaşandığından bahseden Koç, "Değişimler sancılı olur. Hep beraber ayağa kalkacağız" şeklinde konuştu.

