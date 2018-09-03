SPOR

Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Damien Comolli'ye tepki gösterdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile Sportif Direktör Damien Comolli arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın, Comolli'nin yemek salonundan takım şoförü Cemal Karakış'ı çıkardığı için tepki gösterdiği belirtildi.

Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Damien Comolli'ye tepki gösterdi

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında yedek oturan Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. Olayın geçtiğimiz günlerde meydana geldiği belirtildi.

FutbolArena'nın haberine göre; sportif direktör Damien Comolli, yemek salonundan takımın şoförü Cemal Karakış'ı çıkardı. Volkan Demirel ve Mehmet Topal ise bu olaya tepki gösterdi. Devreye giren yönetimin, iki kaptana da "Patron Comolli" uyarısı yaptığı ise iddialar arasında.

Şoför Cemal, futbolcular tarafından çok seviliyor.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Öte yandan Ali Koç, maç sonrasında soyunma odasına gidip bir konuşma yaptı.

Futbolculara seslenen Ali Koç, "Taraftarlar bizleri yalnız bırakmıyor. Onlara layık olmamız lazım" dedi. Kulüpte bir değişim yaşandığından bahseden Koç, "Değişimler sancılı olur. Hep beraber ayağa kalkacağız" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe volkan demirel mehmet topal Damien Comolli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
azizeden kurtulduk..bide şu jelibondan kurtulsak..
Oyle eskisi gibi.volkan ve topal fenerin gizli cakallari.comolli onlarin yerine Adam Aldi islerine gelmedi tabi
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