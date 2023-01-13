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Volkan Demirel, yenilgi sonrası patladı! ''Gol yerken oyuncunun biri...''

13.01.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'un teknik patronu Volkan Demirel, 4-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası ilginç ifadeler kullandı. Yedikleri goldeki detayı herkesle paylaşan Demirel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Volkan Demirel, yenilgi sonrası patladı! ''Gol yerken oyuncunun biri...''

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL YERKEN OYUNCUNUN BİRİ KRAMPON DEĞİŞTİRİYOR"

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"Eksik bir şey yoktu. 11'e 11 sahaya çıktık. Anlatılacak çok şey var. İlk golü yiyorsunuz. Gol yerken oyuncunun biri krampon değiştiriyor. Geriden oyun kurma sevdası bizim takımımıza ne yazık ki var. Bu sevdaya nereden düştüler bilmiyorum. İnsanları alışkanlıktan kurtarmak çok zor."

"BU SENEYİ ATLATABİLİRSEM..."

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"Maç bitince söylenecek çok şey var ama... Şimdi önümüzde BAY haftası var. Transferlerimiz var. Maçlara hazırlanacağız. Başka türlü çıkar yolumuz yok. Bu seneyi atlatabilirsem atlatacağım kendi adıma..."


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