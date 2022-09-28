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Volkan Demirel yine dobra konuştu! Şaşırtan açıklamalar...

28.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki dönemi için de konuşan Demirel, jübilesinin yapılmaması hakkında konuştu.

Volkan Demirel yine dobra konuştu! Şaşırtan açıklamalar...

BeIN Sports'ta katıldığı bir programda konuşan Volkan Demirel, "Bir teknik adamı göreve getiriyorsanız 3-5 haftada göndermemelisiniz. Teknik adamların arkasında durulması lazım. Giresunspor örneği var geçen seneden" dedi.

"BENDEN KARAGÜMRÜK'TE YAPTIKLARIM BEKLENMESİN"

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Volkan Demirel, "Şu an bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemine uygun nasıl bir plan gerekiyorsa, ona uygun oynayacağız. Benden Karagümrük'te yaptıklarım ya da geride oyun kurma gibi şeyler beklenmesin. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu futbolcularıma anlatmaya çalışıyorum."

VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'DEN JÜBİLE İSTER Mİ?

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Fenerbahçe'de jübile konusunda ise eski milli futbolcu, "Fenerbahçe'de bana jübile yapılması ya da yapılmaması içimde bir yara değil. Bu bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçeli taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut. Stadda bırakma faslı hoşumuza gider mi? Gider" açıklamasınını yaptı.


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