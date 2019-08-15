Volkan Konak'tan televizyon programı açıklaması

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Artık televizyon programı yapmayacağını dile getiren şarkıcı, bu konuda şöyle konuştu:

“Artık televizyon programı yapmayacağım. Hem gücüm yok hem de kendimi hazır hissetmiyorum. Televizyonda hep tadında bırakıyorum. Oyuncu değilim, sahne adamıyım. Sadece konsere gelemeyenlere konser tadında televizyon programı yaptık.

Geçenlerde başka bir sanatçıya da destek verdik programında. Samimi, inandırıcı ve sıcak olduğu sürece karşılığı oluyor. Biz inandırıcı müzik yapıyoruz. İnsanlar buna inanıyor. Biz de insanlarımıza layık olmaya çalışıyoruz."



