Volkan Şen, Adana Demirspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i kadrosuna kattı. Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcunun boş mukaveleye imza attığı belirtildi.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır."
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