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Volkan Şen, Adana Demirspor'a transfer oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 01.08.2019 21:28 | Son Güncelleme

1. Lig ekibi Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etiğini duyurdu. Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

Volkan Şen, Adana Demirspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i kadrosuna kattı. Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcunun boş mukaveleye imza attığı belirtildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır."

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Volkan Şen adana demirspor

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