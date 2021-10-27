Volkan Şen'in yeni takımı şaşırttı!

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bursa temsilcisi Görükle İpekspor, Volkan Şen için atağa kalktı.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre; Yeşil Beyazlılar, Bursaspor ile şampiyonluk yaşamış Milli futbolcu Volkan Şen'i kadrosuna katmak istiyor. 3. Lig'e çıkmayı kafasına koyan, hatta geçen sezon play-off yarı finalinde elenen Görükle İpekspor şu an da boşta olan Volkan Şen için temsilcisine ulaştı.

Türkiye'de çok önemli bir kariyere sahip olan Volkan Şen'in konusunun önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Halen Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olan Volkan Şen sezon başında Bursaspor'un gündemine gelmişti. Ancak Yeşil Beyazlı yönetim transferi veto etmişti. Bursa Hakimiyet'e konuşan Görükle İpekspor başkanı Ramazan Kıvrak, 'Volkan Şen'i Bursa futbolunda 1 takımı daha profesyonel lige çıkarmaya davet ediyoruz. Volkan için tüm şartlarımızı zorlayacağız' dedi.

