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Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat

AA AA
29.04.2024 12:04
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde topraksız tarımı uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, volkanik cürufta yetiştirdikleri çileklerin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince lisenin bahçesine kurulan 760 metrekarelik topraksız tarım serasına bir süre önce 3 bin 500 çilek fidesi dikildi.

Öğrencilerin çilek fidelerinin dikiminden ürünlerin hasadına kadar çalışıp topraksız tarım konusunda tecrübe kazandığı serada, döngüsel sistem sayesinde yaklaşık yüzde 95 su tasarrufu sağlandı, ilk hasat yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir süre önce incelemelerde bulunduğu serada sıcaklık, nem oranı, toprak yerine kullanılan volkanik cürufun değerleri gibi veriler, okulda görevli öğretmenlerin geliştirdiği otomasyon sistemiyle takip ediliyor.

"ÖĞRENCİLER DİKİMDEN HASADA KADAR HER AŞAMADA ÇALIŞIYOR"

Okul müdürü Selman Utkan, AA muhabirine, topraksız tarım serasının okul bahçesindeki 760 metrekarelik alanda kurulduğunu söyledi.

Kurulumu 6 ay önce tamamlanan serada 3 bin 500 çilek fidesi diktiklerini ve verimi arttırmaya yönelik denemeler yaptıklarını belirten Utkan, bu yıl kurdukları Tarım Teknolojileri Bölümünde eğitim alan 48 öğrencinin çileklerin dikiminden hasadına kadar her aşamada çalıştıklarını kaydetti.

Utkan, uygulama derslerini burada yapan öğrencilerin son olarak diktikleri çileklerin ilk hasadını gerçekleştirdiğini anlatarak, "Çok mutlu oldular. Öncelikli amacımız AR-GE yapmak ama çilekleri de satışa sunarak okulumuzun döner sermayesine de katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Serada yüzde 95 civarında su tasarrufu sağladıklarına dikkati çeken Utkan, "Yaptığımız döngü sistemi sayesinde tanklarımızdaki besinle karışık su, çileklerin köklerinden dolaşarak tekrar depoya geri dönüyor. Böylece aynı suyu kullanarak aşırı su tüketiminin önüne geçmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan da topraksız tarım seralarının yaygınlaşması için Kocaeli'de 3 yıldır AR-GE çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, çalışmalarının sonuna geldiklerini, yakında bu alanda çiftçiler için proje destekleri açıklayacaklarını söyledi.

Derince'deki lisede volkanik cüruf üzerinde çalıştıklarını belirten Fidan, "Volkanik cürufla sera kurulum maliyetleri çok daha düşüyor. Daha az besin elementi kullanarak aynı verimi elde ediyor ve daha az su tüketiyoruz." dedi.

"ELDE ETTİĞİMİZ TÜM VERİLER VE BİLGİLERİ ÇİFTÇİLERİMİZE SUNACAĞIZ"

Okulun Proje ve AR-GE Birimi sorumlusu elektronik öğretmeni Hakan Öztürk de serada kullanılan otomasyon sistemini okuldaki öğretmenlerin tasarlayıp programladığını anlattı.

Otomasyon sistemiyle çileklerin aldıkları besindeki pH ve EC değerlerini, seranın sıcaklığı ve nem oranını takip ettiklerini anlatan Öztürk, bunları bitkinin ihtiyaç duyduğu sınır değerlere geldiğinde sistemin otomatik müdahale ettiğini kaydetti.

Öztürk, dünyada yapılan araştırma ve uygulamalara baktıklarını, kendi sistemlerini uyarlayarak yola devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Henüz yolun başındayız. Amacımıza ulaştığımızda kendi kendine yetebilen, bitkilerin hastalıklarını dahi teşhis edebilen, ona göre hangi ilaçları hangi dönemlerde atacağımız veya hangi periyotlarda besin vereceğimiz, hangi takviyeleri yapacağımızı veri olarak sunan bir sistem ortaya çıkacak. Çalışmalarımıza Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destek oluyor. Onlar aracılığıyla bu elde ettiğimiz tüm veriler ve bilgileri çiftçilerimize sunacağız."

"UYGULAMALI EĞİTİMLERLE TECRÜBE KAZANIYORUZ"

Tarım Teknolojileri Bölümü 9. sınıf öğrencisi Ayyüce Kanmaz da serada çileklerin ekiminden hasadına kadar görev aldıklarını anlatarak, uygulamalı eğitimler sayesinde tecrübe kazandıklarını söyledi.

Çileklerin gözlerinin önünde büyüdüğünü dile getiren Kanmaz, "Bu aslında girdiğimiz bir sınavdan yüksek bir not almak gibi. Biz çalıştığımız şeyin meyvesini aldığımızda tabii ki çok gururlanıyoruz ve meyvesini yemek hoşumuza gidiyor. Daha çok motive oluyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çilek Kocaeli Derince sera Su tasarrufu

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