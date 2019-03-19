Volkswagen Up elektriklenecek

Öncelikle, Volkswagen mühendislerinin MEB mimari platformu üzerinde geliştirdiği %100 elektrikli ID ürün serisinin ilk üyesi olan ID hatchback ilk kez burada görücüye çıkacak. Bununla birlikte yeni Volkswagen up da benzinli motorlara burada veda edecek.

Volkswagen, 2013’te up’ın elektrikli versiyonu e-up piyasaya çıktığında onun başarılı olacağına pek inanmadı. Ancak altı yılda pazar şartları öyle bir değişti ki up’ın sonradan çıkan elektrikli versiyonu çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü Alman otomotiv devi, Avrupa’da giderek katılaşan CO2 emisyon standartları nedeniyle benzinli motorları bir kenara bırakarak up’ı sadece elektrikli motor seçeneği ile satmaya karar verdi.

Avrupa’da küçük aile otomobilleri segmenti büyük bir baskı altında. EURO NCAP’in istediği güvenlik standartları ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun belirlediği CO2 emisyon standartlarının getirdiği maliyetler Avrupalı otomobil üreticilerini zor duruma soktu. Bunun da ötesinde durum şu ana dek çözüm bulmayan büyük bir ekonomik denklem haline geldi.