Volkswagen Up elektriklenecek

Öncelikle, Volkswagen mühendislerinin MEB mimari platformu üzerinde geliştirdiği %100 elektrikli ID ürün serisinin ilk üyesi olan ID hatchback ilk kez burada görücüye çıkacak. Bununla birlikte yeni Volkswagen up da benzinli motorlara burada veda edecek.
Volkswagen, 2013’te up’ın elektrikli versiyonu e-up piyasaya çıktığında onun başarılı olacağına pek inanmadı. Ancak altı yılda pazar şartları öyle bir değişti ki up’ın sonradan çıkan elektrikli versiyonu çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü Alman otomotiv devi, Avrupa’da giderek katılaşan CO2 emisyon standartları nedeniyle benzinli motorları bir kenara bırakarak up’ı sadece elektrikli motor seçeneği ile satmaya karar verdi.
Avrupa’da küçük aile otomobilleri segmenti büyük bir baskı altında. EURO NCAP’in istediği güvenlik standartları ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun belirlediği CO2 emisyon standartlarının getirdiği maliyetler Avrupalı otomobil üreticilerini zor duruma soktu. Bunun da ötesinde durum şu ana dek çözüm bulmayan büyük bir ekonomik denklem haline geldi.
Bu karmaşık durumu Volkswagen markasının satış, pazarlama ve satış sonrasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jurgen Stackmann şöyle açıklıyor: “Küçük bir aile otomobilinin CO2 emisyon açısından hedeflere ulaşması ve sınırlı fiyatlarla istenilen güvenlik ve teknolojik donanımlara sahip olmasının zorlukları elektrikli seçimi tamamen haklı çıkarmakta. Ortalama emisyon hedefine ulaşabilmek için bir benzinli versiyonun satışından sonra bunu bir elektrikli versiyon satışı ile dengelemeniz gerekir. Bu nedenle benzinli motorları ortadan kaldırmak daha basit ve ucuza gelecek. Bunun örneklerini Kia’nın Soul’da ve Daimler’in Smart’ta yaptığı seçimlerde bizzat görüyoruz.”
Bu noktada Volkswagen’in yeni e-up’ta başarılı olabilmesi için onu daha tatminkâr donanımlarla daha ucuza satması gerekecek. Mevcut versiyon 23.000 avro’ya mâl oluyor ve buna karşın sahip olduğu 17,8 kWh’lık elektrik bataryası ile tek bir şarjda sadece 99 mil yani 130 km menzil sunabiliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu rakamlar şimdilik hiç de rekabetçi görünmüyor. Ancak yeni e-up gelince işler biraz değişebilir.
Yeni nesil e-up, Volkswagen’in elektrikli araçlara için özel olarak geliştirdiği MEB platformu üzerine inşa edilecek. MEB şimdilik bir elektrikli otomobil üretmenin en verimli ve en ucuz yolu olarak görülüyor. Bununla birlikte e-up, MEB’i kullanmasına karşın ID elektrikli otomobil serisine dahil olmayacak. O EV piyasasına çok ayrı bir noktadan girecek. Üstelik tek başına değil. Kuzenleri Skoda Citigo ve SEAT Mii ile beraber.
CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...
Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı
Eve kahve sipariş ettiğini söyledi ortalık karıştı
Kars'ı bir de böyle görün!
İleri yaşta anne olmak isteyenler dikkat!
Bunları hiçbir yerde göremezsiniz! Bakın ne için kullanılıyordu
Siz siz olun başkasının mumuna üflemeyin!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum