Volvo, elektrikli çöp kamyonu üretecek! İşte özellikleri...

Kamyonların en büyük özelliklerinden birisi 'sessiz' olacak olması. Üretilecek kamyonlar 496 beygir gücünde olacak ayrıca üzerinde 4 adet lityum iyon batarya 600 volt derecelendirmeyle motorları güçlendirecek ve bu sayede performans artışı sağlanacak. Öte yandan elektrikli kamyonların bir diğer öne çıkan özelliği ise yağ değişimi gerektirmeyecek olması.

Elektrikli çöp kamyonlarının üretim bandındaki yerini ne zaman alacağı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: DHA

