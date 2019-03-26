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Volvo ikili oynuyor!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 26.03.2019 08:29 | Son Güncelleme

Volvo geçtiğimiz günlerde, bu yıl marka tarihinin en iyi dizel motorlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Şimdi ise önümüzdeki birkaç yıl içinde tam beş farklı elektrikli otomobil modelini piyasaya sürmek için söz verdi. İyi de tüm bunlar nasıl bir arada olacak?

Volvo ikili oynuyor!

İskandinav otomobil üreticisi Volvo, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada dizellerin biteceği sinyalini vermişti. Aradan bir yıl bile geçmemesine rağmen şirketin Avrupa patronu Lex Kerssemakers, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile en yeni nesil Volvo dizel motorlarının yıl içinde piyasaya sürülmesinin planlandığını söyledi. Bir yıl içinde yapılan bu iki tezat açıklama hakkında “bu ne yaman çelişki” diye düşünürken asıl bomba şirketin CEO’sundan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Reuters’a demeç veren Volvo CEO’su Hakan Samuelsson, dizellere ve elektriklilere dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Samuelsson, açıklamasında “2025 yılında 2015’te olduğu gibi aynı kâr marjlarına sahip olup olmayacağımızı şimdiden söylemek çok zor. Çünkü elektrikli otomobiller çok pahalı. Ama 2025 yılına geldiğimizde elektrikli otomobillerin geleneksel içten yanmalı otomobillerle aynı kâr marjlarına sahip olup olmayacağını kesinlikle anlayacağım. Tüm bu süreçte batarya gibi önemli elektrikli otomobil bileşenlerinin maliyetlerini düşürerek kâr marjlarının dengelemesine yardımcı olacağım” dedi.

İsveçli otomotiv devinin en tepesindeki isimden gelen bu açıklamanın ardından marka adına büyük tezatlık oluşturduğunu düşündüğümüz bu durumun aslında akıllıca bir pazar stratejisi olduğunu anladık.

Elektrikli otomobillerde hamle yapmak için uygun kâr marjlarını yakalamayı bekleyen Volvo patronu, bu geçiş sürecinde melez hibridlerin yanında dizelleri de kullanmayı planlıyor.

Mevcut pazar şartlarında parça tedarikindeki yüksek maliyetler, henüz hiçbir otomobil üreticisinin elektrikli otomobil üretimi için yeterli alt yapıya sahip olmaması ve tüm bunlardan daha da önemlisi pazarda elektrikli otomobillere henüz yeterli bir talebin olmayışı istisnasız tüm markaların kâr marjını düşürüyor. Tabii birçok marka az çok bu durumun farkında, ancak Volvo tam anlamıyla bu işin bilincinde ve ona göre hareket ediyor. Önümüzdeki beş altı yıl Avrupa pazarında elektrikli otomobillere olan talebin arzdan daha düşük olacağını biliyor. Bu yüzden şirketi büyük ölçüde kalkındıran dizellerden vazgeçmiyor, elektrikli otomobiller konusunda ise az ama etkili adımlar atıyor.

Volvo, geçtiğimiz yılın bu zamanlarında alt markası Polestar tarafından Tesla Model 3’e rakip olarak geliştirilen Polestar 1’i tanıttı. Bundan birkaç hafta kadar önce ise Tesla Model X‘e rakip olacak %100 elektrikli kompakt SUV modeli Polestar 2‘yi tanıttı.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise bunların haricinde beş adet tam elektrikli otomobili daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Tüm bu işlere yıllık gelirinin %5’ini yani 1 milyar dolar ayıran Volvo, aynı miktarı dizellere ve otonom sürüş teknolojilerine de ayırmayı ihmal etmiyor.

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Volvo otomobil

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