Vücudu tamamen arındıran, ödemleri atan 4 farklı smoothie tarifi! Karaciğeri de temizliyor...

Bir smoothie öncelikle muhteşem görüntüsüyle cezbeder. Kullanacağınız malzemelerle ona harika bir lezzet verebilirsiniz ve besleyici olmasının yanı sıra vücudunuzun temizlenmesi için detoks içerikli nefis smoothieler de hazırlayabilirsiniz. Bunun için çeşitli taze meyveler, taze sebzeler ve yeşillikler, donmuş meyveler, otlar ve baharatlara ihtiyacınız var. Detoks smoothieleri sayesinde böbrekler, karaciğer ve cilt de dahil olmak üzere pek çok organın sağlıklı çalışması desteklenmiş olur. Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz, vücudu temizleyen smoothie tarifleri için yazımıza göz atın!

1. SAĞLIK FIŞKIRAN YEMYEŞİL BİR DETOKS İÇECEĞİ

Detoks smoothieler içinde yeşil olanlar sadece lezzetli ile değil, aynı zamanda metabolizma hızlandırma özeliğiyle de çok tercih ediliyor.

l 2 su bardağı bebek ıspanak, 2 su bardağı lahana, 2 sap kerevizi iyice yıkayın.

l 1 orta boy yeşil elmayı doğrayın.

l 1 su bardağı dondurulmuş, dilimlenmiş muz, 1 su bardağı badem sütü, 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 1 yemek kaşığı balı pürüzsüz olacak şekilde blenderda karıştırın ve servis yapın.