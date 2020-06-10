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Vücudu tamamen arındıran, ödemleri atan 4 farklı smoothie tarifi! Karaciğeri de temizliyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, biraz kilo vermek ya da biraz daha sağlıklı beslenmek istiyorsanız sofranıza birbirinden leziz smoothieleri ekleyebilirsiniz. Taze sebze ve meyveleri kullanarak yapacağınız smoothieler en iyi ve en kolay hazırlanabilecek detoks içecekleridir, bolca antioksidan içerirler ve vücudun temizlenmesini sağlarlar.

Vücudu tamamen arındıran, ödemleri atan 4 farklı smoothie tarifi! Karaciğeri de temizliyor...

Bir smoothie öncelikle muhteşem görüntüsüyle cezbeder. Kullanacağınız malzemelerle ona harika bir lezzet verebilirsiniz ve besleyici olmasının yanı sıra vücudunuzun temizlenmesi için detoks içerikli nefis smoothieler de hazırlayabilirsiniz. Bunun için çeşitli taze meyveler, taze sebzeler ve yeşillikler, donmuş meyveler, otlar ve baharatlara ihtiyacınız var. Detoks smoothieleri sayesinde böbrekler, karaciğer ve cilt de dahil olmak üzere pek çok organın sağlıklı çalışması desteklenmiş olur. Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz, vücudu temizleyen smoothie tarifleri için yazımıza göz atın!

1. SAĞLIK FIŞKIRAN YEMYEŞİL BİR DETOKS İÇECEĞİ

Detoks smoothieler içinde yeşil olanlar sadece lezzetli ile değil, aynı zamanda metabolizma hızlandırma özeliğiyle de çok tercih ediliyor.

l 2 su bardağı bebek ıspanak, 2 su bardağı lahana, 2 sap kerevizi iyice yıkayın.
l 1 orta boy yeşil elmayı doğrayın.
l 1 su bardağı dondurulmuş, dilimlenmiş muz, 1 su bardağı badem sütü, 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 1 yemek kaşığı balı pürüzsüz olacak şekilde blenderda karıştırın ve servis yapın.

Görsel 1

2. KIRMIZI MEYVELERDEKİ DETOKS GÜCÜ

Özellikle yazın çok sevilen meyveleri çilek ve yaban mersinini, biraz yeşillik ve yoğurtla karıştırarak harika bir lezzete imza atabilirsiniz.

l ½ bardak çilek, ¼ fincan yaban mersini, 1 su bardağı çiğ ıspanak, ¼ su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı suyu blendera koyun.
l İstediğiniz kıvama ulaşana kadar ekstra su ekleyebilirsiniz.
l Karışım pürüzsüzleşince hemen bardağa alın ve için.

Görsel 2

3. HEM SAĞLIKLI HEM RENKLİ BİR DETOKS İÇECEĞİ

Görüntüsüyle cezbeden, sağlık dolu renkli bir smoothie için birkaç çeşit meyve ve sebzeye ihtiyacınız olacak.

l Yarım su bardağı su veya portakal suyunu, 1 yeşil elma, yarım su bardağı dondurulmuş ananas parçaları, bir parça soyulmuş zencefille birlikte blendera koyun.
l 1 su bardağı taze ıspanak ve küçük bir avuç taze kişniş ekleyin.
l 1 yemek kaşığı taze limon suyunu tüm malzemenin üstüne ekleyerek pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir bardağa dökün ve hemen servis yapın.

Görsel 3

4. ANANASLI-ISPANAKLI MUHTEŞEM SMOOTHİE TARİFİ

Vücudunuzu toksinlerden arındırmak için bu harika smoothieyi çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

l ¼ bardak ananas, 1 adet soyulmuş portakal, 1 su bardağı çiğ ıspanak ve 1 su bardağı badem sütünü blenderınıza koyun.
l Malzemeler iyice karışana kadar blenderda çekin ve servis edin.

Görsel 4

5. YAPILIŞI ÇOK KOLAY VE ÇOK SAĞLIKLI BERRY SMOOTHIE

Vücudunuzun, muhteşem renkleri ve tatlarıyla herkesin çok sevdiği berry meyvelerinin antioksidan gücünden faydalanmasını bu tarifle sağlayabilirsiniz.

l ½ bardak çilek, ½ fincan yaban mersini, ¼ fincan ahududu ve 2 su bardağı ıspanağı blenderda iyice karıştırın.
l Yoğun olursa biraz soğuk su ekleyerek karıştırmaya devam edin.
l Bir bardağa dökün ve bu muhteşem orman meyvelerinin tadını çıkarın.

Görsel 5


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