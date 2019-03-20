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Vücudunda 150'ye yakın saçma isabet etti! Hayata tutunmaya çalışıyor

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YAŞAM  | 20.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde, bir köpek, av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Vücuduna 150’ye yakın saçma isabet eden köpek, kurtarılmayı bekliyor.

Vücudunda 150'ye yakın saçma isabet etti! Hayata tutunmaya çalışıyor

Artuklu ilçesinde önceki gün bir köpek, av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri yaralı köpeği barınağa götürülerek tedavi altına aldı.

Hayvan hastanesinde veterinerler tarafından yapılan muayenede kafasına tüfekle ateş edilen köpeğin çekilen filmi sonrası vücudunun çeşitli yerlerinde 150’ye yakın tüfek saçması tespit edildi.

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İnsanların yüzüne bakmayan ve kimse ile göz teması bile kurmayan köpek, veteriner hekimler sayesinde yeniden yaşama tutunmak için mücadele ediyor.

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Yaralı köpeğin durumu hakkında bilgi veren Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Yasin Vural, merkezlerine gelen ihbar üzerine boş bir arazide tüfekle vurulan köpeği acil olarak rehabilitasyon merkezine getirerek tedavi altına aldıklarını söyledi.

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Yapılan ilk mücadeleden sonra köpeğin yeniden hayata döndürüldüğünü belirten Vural, “Bize gelen ihbar üzerine köpeği bulduğumuzda ölmek üzereydi. Boyun tarafından 140 ve 150 saçma tespit edildi. Veteriner hekimlerimiz müdahale etti. Şu anda biraz toparlandı. İyileşmesini temenni, ediyoruz. Bu insanlığa sığmayan bir canlıyı vuran canilerin bulunması için kolluk kuvvetlerinden bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

İHA

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