Vücudunun üzerine 2 ton ağırlığı taşıdı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Ekstrem sporcu Muli, Kosova'nın kuzeyindeki Vıçıtırın kentinin spor salonunda düzenlenen gösteride, vücudu üzerinde 2 ton ağırlığındaki çimento çuvallarını 5 saniye boyunca taşımayı denedi.
Etkinliği, Muli'yi dünya rekoru denemesinde desteklemek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş izledi.
Ekstrem sporcu Muli, 2 ton ağırlığındaki çimento çuvallarını 5 saniye taşıyarak 1819 kilogramlık kişisel rekorunu geliştirdi ve yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
Guinness Dünya Rekorları temsilcilerinin gözetiminde gerçekleştirilen gösterinin ardından Muli'ye dünya rekoru sertifikası takdim edildi.
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