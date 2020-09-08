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Vücudunuz için zehirli olabilecek 6 gıda

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Sağlıklı olduğunu bildiğimiz bazı yiyecekler, kontrolsüz ve yanlış tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Vücudunuz için zehirli olabilecek 6 gıda

Sağlıklı gıdalar, kontrolsüz tüketildiğinde içerisinde bulun maddeler sebebiyle sağlığınızı riske atabilir. Bunun yanı sıra bazı gıdalar ise sandığımız kadar sağlıklı değil sevgili okur. İşte yemek listenizi gözden geçirmenizi sağlayacak bilgiler.

PİRİNÇ PATLAĞI

Pirinç patlağının kalorisi düşük olsa da işlenmiş bir gıda türüdür. Vitamin ve minerallerden yoksundur. Bunun yanı sıra pirinç bazlı yiyeceklerin içinde arsenik bulunur. Yüksek oranda arsenik alımı ciltte kaşıntıya, tahrişe neden olabilir, zehirleyici etkisi vardır. Devamlı arsenik alımı ise akciğer kanserine zemin hazırlayabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, iyi ve sağlıklı bir gıda olarak pazarlanmaktadır, ancak gerçek şu ki, %80'den fazla doymuş yağa sahiptir. LDL kolesterolü artırır ve kalp hastalığına yakalanma riskini artırır.

KALE BİTKİSİ

Kale bitkisi gibi turpgil sebzeler, topraktan ağır metaller biriktirebilir ve bazılarında yüksek düzeyde kurşun bulunabilir.

MUSKAT

Zengin bir tada sahip olan muskat, ne yazık ki birçok zehirlenme vakasına neden olmuştur. Aşırı muskat tüketimi halüsinasyonlara, taşikardiye ve antikolinerjik etkilere neden olabilir.

KOMBUCHA

Fermente bir içecek olan kombucha, sıklıkla tüketildiğinde çay zehirlenmesine ve hatta böbrek yetmezliğine kadar uzanan sağlık sorunlarına neden olabilir.

YEŞİL PATATES

Yeşil ve yumrulu bir patatese rastlarsanız kesinlikle tüketmemelisiniz. Bu yumrular bulantı ve kusmalara yol açabilen toksik bir bileşik olan yüksek konsantrasyonda glikoalkaloid içerir.


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