Vural Çelik'in cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Avrupa Yakası'ndaki 'Kubilay' rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik'ten dün kahreden haber gelmişti. Çelik'in evinde cansız bedeni bulunmuştu.

BİROL GÜVEN: 'MAALESEF VURAL'I KAYBETTİK'

Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve yapımcı Birol Güven duyurmuştu. Güven paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm pic.twitter.com/2rqgJKCz9v — Birol Güven (@birolguven) October 17, 2024

"ŞEKER, KALP, TANSİYON HEPSİ VAR"

Sanat dünyasını yasa boğan haber sonrası Çelik'in menajeri Rasim Özcan ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullanmıştı.

VURAL ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

EKOL TV'nin haberine göre Çelik'in ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a kaldırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Çelik ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.