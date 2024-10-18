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Vural Çelik'in cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.10.2024 19:54
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Birçok yapımda yer alarak hafızalara kazınan Vural Çelik'ten dün kahreden haber gelmişti. Çelik'in evinde cansız bedeni bulunmuştu. Çelik menajeri yaptığı açıklamada ölüm nedenini bilmediğini ifade ederek "Şeker, kalp tansiyon hepsi var" demişti. Cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırılan Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu.

Avrupa Yakası'ndaki 'Kubilay' rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik'ten dün kahreden haber gelmişti. Çelik'in evinde cansız bedeni bulunmuştu.

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BİROL GÜVEN: 'MAALESEF VURAL'I KAYBETTİK'

Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve yapımcı Birol Güven duyurmuştu. Güven paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞEKER, KALP, TANSİYON HEPSİ VAR"

Sanat dünyasını yasa boğan haber sonrası Çelik'in menajeri Rasim Özcan ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullanmıştı.

VURAL ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

EKOL TV'nin haberine göre Çelik'in ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a kaldırıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Çelik ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

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