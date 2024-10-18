Falda çıkmış! Vural Çelik'in vefatının ardından Avrupa Yakası'ndaki o sahne gündem oldu! "Çok korkutucu..."

2004-2009 yılları arasında seyirciyi ekran başına kitleyen efsane diziler arasına girmeyi başaran Avrupa Yakası, gün geçtikçe daha da çok özlediğimiz dizilerden bir tanesiydi. Dizinin karakterleri yıllar geçse de unutulmuyor, efsaneleşiyor. O karakterlerden bir tanesi de Kubilay'dı.

Sevilen karaktere Bir Demet Tiyatro ve Seksenler gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Vural Çelik hayat vermişti. Uzun süredir de ekranlarda yer almayan Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık problemleriyle mücadele eden ünlü ismin şeker, kalp ve tansiyon gibi rahatsızlıkları olduğu ortaya çıktı.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ FALCI SAHNESİ GÜNDEM OLDU!

2014 yılında da anjiyo olan Vural Çelik'in vefatının ardından da Avrupa Yakası'ndaki falcı sahnesi gündem oldu ve izleyenleri yasa boğdu. Sahnede, "Bu gencecik yaşta niye oluyorum?" diyen Kubilay karakterine falcı, "Kalp krizinden herhalde" yanıtını veriyor.

Sahne ise birçok kullanıcıyı etkiledi. "Bu nasıl denk geliş?" , "Çekim yasası resmen" , "Çok korkutucu" yorumları yapıldı.