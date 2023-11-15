Vurgun yapıp kaçtıkları iddia edilmişti! Kıvanç ve Beril Talu olayında tepki çeken detay! Otelde ölüme terk ettiler

“Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun saadet zinciri kurduğu ve pek çok kişiyi dolandırarak, 100 milyon lira elde ettikleri iddiası gündem olmuştu. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

Kıvanç ve Beril Talu çifti ile ilgili tepki çeken bir iddia gündem oldu. Banu Aydın isimli hayvan hakları savunucusu "Beril ve Kıvanç Talu'nun 16 yaşında terk ettiği Lina'yı kaybettik" dedi ve köpeği fotoğrafını paylaştı.

"NE HASTALIĞINDAN BAHSETMİŞSİNİZ NE KRİTİK DURUMUNDAN"

Aydın paylaşımında Bak açık açık yazıyorum beni dava et emi ! Sen ve kocan bir gün bu çocuğu HATIRLAYACAKSINIZ ! Dilerim gecenin 01.00 ‘de 16 yaşında deyip otele bırakan baban da gün yüzü görmez, ne hastalığından bahsetmişsiniz, ne kritik durumdan hiç mi acımadınız bu zavallılara? Hiç mi dostunuz, arkadaşınız yoktu alacak? Yıllarca bizi dahi ‘iyi hayvansever insanlarız’ diye kandırdınız.. Bize de yuh ! (Gerçi geçmişim seninle hoş değil ama ordan burdan kandırdın yine)

Lina’cık çok üzgünüm… Aile bildiğin insanlar tarafından bu şekilde bir sona mahkum edildiğin için çok kalbim acıdı Affetme! Yarın layığı ile gömeceğiz elbette en azından bunu hak ediyor, hiç kıyamadım ya 16 yaşında.. Beril & Kıvanç Talu yaşattıklarınızı yaşayacaksınız öyle ya da böyle" sözlerine yer verdi.





