MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Vurgun yapıp kaçtıkları iddia edilmişti! Kıvanç ve Beril Talu olayında tepki çeken detay! Otelde ölüme terk ettiler

Vurgun yapıp kaçtıkları iddia edilmişti! Kıvanç ve Beril Talu olayında tepki çeken detay! Otelde ölüme terk ettiler

15.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Talu ile Beril Talu'nun 100 milyonla kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Saadet zinciri kurdukları iddia edilen çifte dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin 16 yaşındaki köpekleri Lina'yı bir otelde terk ettiği haberi sosyal medyada gündem oldu.

“Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun saadet zinciri kurduğu ve pek çok kişiyi dolandırarak, 100 milyon lira elde ettikleri iddiası gündem olmuştu. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

Ekran görüntüsü 2023-11-15 100735

Kıvanç ve Beril Talu çifti ile ilgili tepki çeken bir iddia gündem oldu. Banu Aydın isimli hayvan hakları savunucusu "Beril ve Kıvanç Talu'nun 16 yaşında terk ettiği Lina'yı kaybettik" dedi ve köpeği fotoğrafını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-11-15 100714

"NE HASTALIĞINDAN BAHSETMİŞSİNİZ NE KRİTİK DURUMUNDAN"

Aydın paylaşımında Bak açık açık yazıyorum beni dava et emi ! Sen ve kocan bir gün bu çocuğu HATIRLAYACAKSINIZ ! Dilerim gecenin 01.00 ‘de 16 yaşında deyip otele bırakan baban da gün yüzü görmez, ne hastalığından bahsetmişsiniz, ne kritik durumdan hiç mi acımadınız bu zavallılara? Hiç mi dostunuz, arkadaşınız yoktu alacak? Yıllarca bizi dahi ‘iyi hayvansever insanlarız’ diye kandırdınız.. Bize de yuh ! (Gerçi geçmişim seninle hoş değil ama ordan burdan kandırdın yine)
Lina’cık çok üzgünüm… Aile bildiğin insanlar tarafından bu şekilde bir sona mahkum edildiğin için çok kalbim acıdı Affetme! Yarın layığı ile gömeceğiz elbette en azından bunu hak ediyor, hiç kıyamadım ya 16 yaşında.. Beril & Kıvanç Talu yaşattıklarınızı yaşayacaksınız öyle ya da böyle" sözlerine yer verdi.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldiApar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi
"Ne iş yapıyor?" sorusuna fena patladı! Tek tek..."Ne iş yapıyor?" sorusuna fena patladı! Tek tek...
Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
kıvanç talu sosyal medya fotoğrafı
En Çok Okunan Haberler
İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge!

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.