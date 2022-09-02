Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yaşanan silahlı saldırının yankıları sürüyor. Dün Saat 18.00 sularında TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne, yönetim kurulu toplantı yapıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıda yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ederken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması yüreklere su serpt"Vuruldu sanıp ambulans çağırdılar" TFF'de korku dolu anlar!i... Yapılan çalışmanın ardından olay yerinde 11 adet boş kovan bulunurken, olayın failleri kısa sürede yakalanırken, gözaltına alındı.

HAMİT ALTINTOP ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Olayın ardından saldırının detayları da ortaya çıkarken, saldırı esnasında toplantı halinde olan TFF yönetim kurulu üyelerinden Hamit Altıntop'un ölümden döndüğü öğrenildi. Atılan mermilerden ilki camı kırarak içeri girerken, Altıntop'un olduğu oturduğu yere oldukça yakın bir noktadan içeri girerken, TFF yöneticisi Altıntop'un silah seslerini duymasının ardından kendisini masanın altına attığı öğrenildi.

"HAMİT VURULDU!"

Silah seslerinin kesilmesine rağmen yerden kalkmayan Hamit Altıntop'un vurulduğunu düşünen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, “Hamit vuruldu! Hamit vuruldu” diye başına koştular ve personelde sedye ve ambulans istediler. Altıntop daha sonra iyi olduğunu bildirip ayağa kalkınca herkes rahat bir nefes aldı.

"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIK"

Olayın ardından Milliyet'e açıklamalarda bulunan Hamit Altıntop, “Yönetim kuruluyla toplantı halindeydik. Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık. Bir kurşun benim başımı sıyırarak geçti. Bir süre kalkamadık. Arkadaşlar beni vuruldu sanmışlar. Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Halen ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Kim ya da kimler niye böyle bir şey yaparlar? Verilmiş sadakamız varmış. Kurşunlar biraz alttan, biraz yandan geçse şimdi başka şeyler konuşabilirdik. Bu durumu anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Aileme, çocuğuma, yakınlarıma bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



