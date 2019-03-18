VW lansmanı ertelendi!

Başlangıçtaki planlara göre onunla birlikte fuarda Alman otomotiv devinin ID elektrikli otomobil ailesinin ilk üyesi olan ID Neo da tanıtılacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Üstün Alman disiplini bile bu iki kritik modeli aynı anda fuara yetiştirmeye yetmedi. Volkswagen planlarını değiştirdi ve Frankfurt için ID Neo’ya odaklanmaya karar verdi. Zaten sekizinci nesil VW Golf’ün bir dizi eksiği vardı. Bu nedenle bu yıl Alman otomobil üreticisinin Frankfurt’taki standındaki tek yıldız %100 elektrikli kompakt hatcback ID Neo olacak.

Bu beklenmeye gecikmenin sebebi direkt olarak aracın dijital sistemleri. Volkswagen, sekizinci nesil Golf’te kullanıcılara tamamen dijital bir kokpit sunacak. Kompakt sınıf bir otomobile göre premium kalan ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle her zaman çevrimiçi kalacak olan bu dijital kokpitte yer alan multimedya, sürücü yardım, sürüş destek, otonom sürüş ve araç güvenlik sistemlerinde yer alan birkaç düzine gelişmiş dijital özelliğin geliştirilmesi planlanandan daha uzun sürdü. Yani bu aksaklığın sebebini aracın bir kompakt sınıfta hiç olmadığı kadar ileri teknolojiye ve çok sayıda gelişmiş yazılıma sahip olmasına dayanıyor.