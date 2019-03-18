VW lansmanı ertelendi!

Başlangıçtaki planlara göre onunla birlikte fuarda Alman otomotiv devinin ID elektrikli otomobil ailesinin ilk üyesi olan ID Neo da tanıtılacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Üstün Alman disiplini bile bu iki kritik modeli aynı anda fuara yetiştirmeye yetmedi. Volkswagen planlarını değiştirdi ve Frankfurt için ID Neo’ya odaklanmaya karar verdi. Zaten sekizinci nesil VW Golf’ün bir dizi eksiği vardı. Bu nedenle bu yıl Alman otomobil üreticisinin Frankfurt’taki standındaki tek yıldız %100 elektrikli kompakt hatcback ID Neo olacak.
Bu beklenmeye gecikmenin sebebi direkt olarak aracın dijital sistemleri. Volkswagen, sekizinci nesil Golf’te kullanıcılara tamamen dijital bir kokpit sunacak. Kompakt sınıf bir otomobile göre premium kalan ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle her zaman çevrimiçi kalacak olan bu dijital kokpitte yer alan multimedya, sürücü yardım, sürüş destek, otonom sürüş ve araç güvenlik sistemlerinde yer alan birkaç düzine gelişmiş dijital özelliğin geliştirilmesi planlanandan daha uzun sürdü. Yani bu aksaklığın sebebini aracın bir kompakt sınıfta hiç olmadığı kadar ileri teknolojiye ve çok sayıda gelişmiş yazılıma sahip olmasına dayanıyor.
Volkswagen Pazarlama ve Satış Direktörü Jürgen Stackmann’a göre ise durum biraz farklı. Stackmann, Avrupa’nın en çok satan modelini satışların daha zayıf olduğunu düşündüğü için Noel’de satışa çıkarmak istemediğinden lansman ve piyasaya çıkış takviminde bazı değişiklikler yaptı. Yeni Golf’ün lansman tarihini Eylül sonu, Ekim başı; piyasaya çıkış tarihini ise önümüzdeki yılın başları olarak açıkladı.
Stackmann bu açıklamasında tam olarak “XIII nesil Volkswagen Golf’ü gelecek yılın başlarında tam gazlı bir saldırıyla Avrupa’ya getirmenin daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi. Ertelenen lansman meselesini ise “Sekizinci nesil ona hak ettiği münhasırlığı verebilmemiz için Frankfurt’un hemen ardından gelecek” diyerek açıklığa kavuşturdu.
Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!
İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi
Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum